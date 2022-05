Anil Murthy: "Estamos negociando para renovar a Carlos Soler y Gayà, pero el club tiene sus límites"

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha desvelado que están trabajando para renovar a dos "referentes" como Carlos Soler y José Luis Gayà, aunque el club "tiene sus límites" y si su oferta no cumple sus expectativas deben "dejarlos seguir con sus sueños".

"Estamos negociando con los agentes de Carlos Soler y Gayà para renovarlos. Soler y Gayà, y también sus agentes, saben que el club tiene sus límites. Son dos jugadores internacionales, son 'top'. Ambos tienen sus preferencias en la renovación, pero si al final no llegásemos a un acuerdo hay que tratarlos bien y dejarlos seguir con sus sueños. Nuestra preferencia como club es que se queden. Son referentes para el club y para el equipo", señaló en un entrevista a los medios oficiales de la entidad valencianista.

Además, recordó que esta temporada han fichado dentro de sus "límites económicos". "Con CVC tenemos un poco más de margen para fichar, hemos hecho todo dentro de nuestras posibilidades para confeccionar una plantilla competitiva. En el fútbol a veces no siempre funciona. No hemos sido capaces de entrar en Europa. ¿Qué va a pasar el año que viene? Hay que ver otra vez la situación con el Fair Play Financiero, voy a tener tiempo para explicar a la afición cómo estamos, pero la realidad es que no estamos en Europa y tenemos que hacer una plantilla competitiva dentro de nuestras posibilidades", manifestó.

En este sentido, afirmó que están "trabajando dentro de estas limitaciones" para hacer "la plantilla más competitiva posible". "Soy optimista porque tenemos una secretaría técnica con una dirección deportiva muy estable. No están aquí por corto plazo, sino para construir un proyecto a largo plazo. Tenemos paciencia, lo más importante es llegar a una sostenibilidad financiera, sin sostenibilidad nada va a funcionar", indicó. "Confío plenamente en la dirección deportiva que tenemos", sentenció.

Murthy concedió la entrevista después de que se filtrasen unos audios suyos en una comida para promocionar un evento solidario con empresarios valencianos, una maniobra que considera "un movimiento organizado para hacer daño al club". "Estoy muy sorprendido y más decepcionado. No hay códigos, no hay límites. Es desagradable que a cualquier persona le graben sin su consentimiento en una situación privada (...) Es una conversación normal, es verdad que en un tono distendido, pero como todo el mundo puede comprobar no hay ningún ataque ni descalificación hacia nadie", apuntó.

También insistió en que el contenido de dichas grabaciones está "adulterado y editado". "Lo de editar mis palabras sobre Carlos Soler es simplemente surrealista, hacen daño al jugador y al club. El audio sobre Gayà también está editado; mezclan la idea que dije de que es un capitán digno de este club y que quería luchar después de la derrota en la final... Estaba KO después de los penaltis", subrayó.

Por otra parte, adelantó que saldrá otro audio hablando de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y de su presidente, Luis Rubiales. "El contenido de estas conversaciones tiene como objetivo defender los intereses del Valencia CF ante una posición de abuso por parte de Rubiales y la Federación en el tema de la Supercopa (...) Como todo el mundo sabe, estamos en pleitos y vamos a defender hasta el final por la vía de la justicia el dinero que nos pertenece por la Supercopa 2019 y cuando nos toque sentarnos a negociar la próxima edición de la Supercopa lo haremos con la misma mentalidad y firmeza", expresó.

Por último, el presidente valencianista explicó que durante el encuentro con los citados empresarios les trasladó "la importancia" que tiene el proyecto del nuevo estadio para el club, con "una inversión de más de 450 millones en la ciudad". "Cuando hablé del proyecto de las placas solares y de ser el primer campo del mundo a nivel medioambiental se quedaron muy sorprendidos. Me preguntaron qué pasa con los políticos en Valencia y por qué no hay movimiento. La verdad, no voy a esconder que estoy preocupado con el movimiento del nuevo campo, espero que tengamos nuevas reuniones de trabajo para encontrar una solución que va a ser cómoda para los políticos y muy buena para el Valencia y la ciudad", finalizó.