Arrimadas llama a poner "pie en pared" para evitar que el Gobierno "controle órganos independientes" como en Venezuela

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha alertado este sábado de la pretensión del Gobierno de Pedro Sánchez de "controlar los órganos que tienen que ser independientes", siguiendo "la mentalidad de Venezuela" y su sistema político, y ha llamado a poner "pie en pared" para evitar lo que ha considerado algo "gravísimo".

La líder del partido naranja se ha pronunciado de esta manera en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía este sábado en Sevilla con el patrocinio de la Fundación Cajasol, y que ha compartido con el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs en Andalucía, Juan Marín.

Al hilo de una información que destaca este sábado el diario 'El Mundo', acerca de un informe del PSOE registrado en el Congreso que cuestiona "la legitimidad democrática" de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o el Consejo de Transparencia, Inés Arrimadas ha criticado que desde el Gobierno socialista "quieren superar todavía más el control que han hecho PP y PSOE toda la vida de los órganos" constitucionales como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas.

"Acabamos de ver cómo --PSOE y PP-- se han repartido el Tribunal de Cuentas y el Constitucional", y ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez "quiere subir la apuesta, que es controlar también desde el Gobierno los órganos que tienen que ser independientes", ha alertado Arrimadas, que ha agregado que "esto es la mentalidad de Venezuela: como yo estoy en el gobierno y gané unas elecciones, el Ejecutivo tiene que controlar todos los órganos, porque es lo que han votado los españoles".

La presidenta de Cs ha rechazado esa mentalidad y ha remarcado que "tiene que haber órganos independientes que controlen al Ejecutivo". Ha subrayado que esto es "mucho más grave de lo que parece", pero el actual Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "ha conseguido una cosa que tiene mérito, y es que han hecho tantas barbaridades, que ya una barbaridad más" puede pasar más desapercibida, porque "han subido el umbral del dolor político", ha continuado Arrimadas.

El gobierno de sánchez, "una carcoma para la estabilidad institucional"

La dirigente del partido naranja ha señalado que Sánchez va a "ganar la medalla de oro de rapidez en destrucción de las instituciones españolas", y ha acusado al Gobierno actual de ser "una carcoma para la estabilidad institucional de este país".

"Son insaciables en el control de todos los organismos de España", ha denunciado Arrimadas, que también ha criticado el "reparto" de PP y PSOE de organismos como el TC y el Tribunal de Cuentas, afeando que "para eso sí se sientan" ambos partidos, pero "no para negociar unos Presupuestos buenos para España".

La líder de Cs ha defendido además la necesidad, a su juicio, de que los españoles vean que "esto no va de izquierdas-derechas", y de "demostrarle" a la ciudadanía que "de verdad hay una opción moderada que garantiza que no nos vayamos a los extremos, y que esos casos de corrupción o ese reparto de instituciones no es necesario".

Tras indicar que le va a "doler en el alma si el único acuerdo entre PP y PSOE" esta legislatura "ha sido repartirse RTVE, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, porque es para que se le caiga la cara de vergüenza a los dos" partidos, ha apostillado que "quien se lleva la palma es el Gobierno de Sánchez", que "cada día" que pasa "en Moncloa es un día de más debilidad de España", ha dicho Arrimadas, insistiendo en criticar que desde el Ejecutivo "ahora van a por los organismos que les controlan, porque quieren que nadie les controle, un poder absoluto, que nadie te cuestione".

Arrimadas ha concluido que a "esto hay que ponerle pie en pared, pero no para irnos a otro extremo, sino para garantizar un proyecto de centro, liberal de verdad", ha zanjado.