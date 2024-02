Escuchar

LA PLATA.– La decisión del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, de convocar a la Asamblea Legislativa el lunes 4 de marzo, tres días después de que lo haga el presidente Javier Milei ante el Congreso de la Nación, fue duramente cuestionada por la oposición al mandatario kirchnerista.

“El gobernador Kicillof tiene que venir a hablar tal como dice la Constitución, el viernes 1° de marzo”, expresaron desde la Coalición Cívica Maricel Etchecoin, Luciano Bugallo y Romina Braga. “No puede someter ni al cuerpo legislativo ni a los bonaerenses a la especulación política en su pelea con el gobierno nacional”, sostuvieron los legisladores.

La gobernación de la provincia inicialmente había convocado a la Asamblea Legislativa el 1° de marzo a la tarde, pero luego modificó la fecha tras la decisión de Milei de abrir las sesiones ordinarias del Congreso a las 21 de mañana.

“A Kicillof le preocupa más contestarle al Presidente que respetar la propia Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Todavía estamos esperando que cuente su plan de acción para combatir la inseguridad que vivimos todos los días”, dijo el senador de Pro Alex Campbell.

“Claramente es una jugada política: usará la Asamblea para contestar al Presidente, en lugar de aprovecharla para dar repuesta a los problemas que preocupan a los bonaerenses, como la situación del IOMA, del IPS, el inicio de clases, la inseguridad, la situación de los hospitales y la frágil situación financiera, que no parece tener intenciones de solucionar disminuyendo el gasto público, ni promoviendo la producción”, dijo Fernanda Antonijevic, diputada de Pro.

“Seguramente solo indicará culpables -Milei- sin asumir la responsabilidad por la desastrosa administración kirchnerista de la provincia más rica del país, en las dos últimas décadas”, agregó la exintendenta de Baradero.

No es la primera vez que la apertura bonaerense no se registra el 1° de marzo. El año pasado, el discurso se aplazó seis días por un corte de energía, pero las sesiones ordinarias quedaron abiertas antes del discurso del gobernador. El lunes se espera que Kicillof le responda al Presidente.

No todos los legisladores opositores ven como reprochable el cambio de agenda, pero esperan más que respuestas políticas a Milei. “Lo importante es que tome medidas contra el tarifazo. Medidas para el pago de la deuda externa de la provincia, que es completamente ilegítima. Caso contrario, Kicillof critica el robo de los fondos de la provincia de Buenos Aires pero no evita que sufra la población bonaerense” , dijo el diputado Guillermo Kane (Frente de Izquierda).

Kicillof anunció esta semana que recurrirá a la Justicia en queja por el decreto de Milei que dispuso la derogación del Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires. El fondo había sido creado por el expresidente Alberto Fernández tras una protesta de policías que se alzaron por mejoras de salarios en un levantamiento sin precedente, que llegó hasta las puertas de la quinta de Olivos.

El gobierno de Milei, a través del decreto 192/2024, publicado el lunes en el Boletín Oficial, derogó el artículo 4 del decreto N°735 del 9 de septiembre de 2020, que creaba el Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires con el fin de “contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la Provincia de Buenos Aires”.

El gobierno nacional justificó su decisión en que se realiza “un ajuste necesario a nivel nacional”, amparándose en las facultades del Ejecutivo y en lo establecido en el megadecreto del 20 de diciembre que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, entre otros sectores.

El gobernador consideró que el Presidente le “roba” a los bonaerenses. Acusó a Milei de “agredir no solo a gobernadores sino también a los que no estén de acuerdo con él”. Advirtió Kicillof: “Por más que sigan extorsionando o amenazando no vamos a dejar de pelear”.

Kicillof también pelea por la restitución del Fondo de Incentivo Docente. Solo a la provincia de Buenos Aires se le adeudan unos 15.000 millones de pesos en este concepto. La denuncia, que incluirá reclamos por los dos fondos discontinuados, aún no se formalizó, según se informó a LA NACION en la Fiscalía de Estado.