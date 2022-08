Asens (UP) cree que el gesto de Felipe VI "compromete diplomáticamente" y que debería disculparse

Han iniciado conversaciones sobre la convalidación del decreto de ahorro energético en el Congreso

El líder de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Jaume Asens, ha sostenido este jueves que el gesto de Felipe VI ante la espada de Simón de Bolívar en la toma de posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, "compromete diplomáticamente" a España, y considera que debería pedir disculpas.

En una entrevista de RNE recogida por Europa Press, ha asegurado que las imágenes que muestran a Felipe VI de pie al paso de la espada corresponden al final del acto, por lo que mantiene que el monarca no se levantó durante la entrada de la espada, lo que Asens considera una "falta de respeto y falta de cortesía que compromete diplomáticamente".

"Estaría bien que pidiera disculpas, pero sobre todo estaría bien que pidiera disculpas en nombre de España por lo que sucedió en América Latina", y se ha preguntado cómo hubiese actuado si se hubiese tratado de un acto protocolario de una dictadura de Oriente Medio o si Petro hubiese sido un presidente de derechas.

El dirigente de UP ha añadido que representantes tanto de Vox como del PP han defendido la actuación del monarca, lo que cree que "pone en evidencia que no es el Rey de todos, es el Rey básicamente de la derecha y de la extrema derecha".

Asens ha criticado que "no es la primera vez que pasa algo así" y que se perdió una oportunidad para enmendar lo que ha descrito como errores del pasado y para realizar un acto de hermandad con los países latinoamericanos para reforzar lazos, según él.

"sentado en el siglo xix"

Considera que el hecho de no haberse levantado a la entrada de la espalda fue un gesto "feo e irreverente y más propio de un conquistador que de un jefe de Estado de un país democrático y respetuoso" con sus socios internacionales.

"Podría haberse levantado y no aplaudir, pero siguió sentado en el siglo XIX", ha añadido, y ha recordado que han pedido por carta al Ministerio de Asuntos Exteriores aclarar si este gesto tenía el aval del Gobierno --cree que no fue así pero que es necesario aclararlo ante la opinión pública--.

Preguntado por las declaraciones del presidente de Aragón, Javier Lambán, acusando a partidos españoles de respetar más la espada de Bolívar que los símbolos de España, Asens ha replicado que "parece una de las salidas de tono habituales en él".

Ahorro energético

Sobre el decreto de medidas para el ahorro energético, ha explicado que han empezado las conversaciones de cara a la votación en el Congreso para que se convalide el decreto, algo que asegura que será "una de las primeras medidas" que abordará la Cámara después de verano.

Preguntado por el papel del PP, ha sostenido que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo "se excluye a sí mismo y está actuando de una forma muy irresponsable y frívola", y ha acusado a los populares de ser cómplice de la pandemia climática y de dar la espalda a Europa buscando judicializar este asunto, en sus palabras.

Ha descrito al PP como el partido del 'no' pese a que ha asegurado que Feijóo de entrada no se opuso a las medidas promovidas por el Gobierno: "Por oportunismo ha cambiado de posición y otra vez parece que es Ayuso quien manda en el PP", ha dicho en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sobre el diálogo con las Comunidades Autónomas, ha señalado que "siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero no es cierto que no haya habido diálogo", y ha añadido que el decreto se puede mejorar si se detectan defectos y que quien debe responsabilizarse sobre todo son las grandes empresas y las que más contaminan, y no los usuarios y pequeños establecimientos.

Salario mínimo

Preguntado por si hay margen para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como plantea el Ministerio de Trabajo y Economía Social capitaneado por Yolanda Díaz, Asens ha afirmado que sí que existe este margen: "Necesitamos subir el SMI, igual que necesitamos que los salarios suban para evitar que la crisis la paguen los de siempre".

"Por eso, en la misma línea y ahora que hablamos del ahorro energético, una de las medidas que deben adoptarse lo antes posible es el impuesto a las eléctricas y a la banca", y ha asegurado que en otras ocasiones en las que se ha debatido subir el SMI algunos sectores auguraron que sería negativo para la economía pero que se ha demostrado que ha ocurrido lo contrario, según él.