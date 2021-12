Athletic, Barcelona y Real Madrid presentan 'Proyecto Sostenible' como alternativa a LaLiga Impulso

La propuesta permitiría ahorrar a los clubes españoles 12.200 millones de euros respecto a la de CVC, según los promotores

MADRID, 3 Dic. 2021 (Europa Press) -

Athletic Club, FC Barcelona y Real Madrid ha presentado al resto de clubes profesionales de LaLiga la "solución financiera racional" 'Proyecto Sostenible', una propuesta que es "15 veces más económica" con un ahorro de 12.200 millones, y por 25 años en lugar de los 50 que supone LaLiga Impulso, el proyecto de la patronal con el fondo de capital riesgo CVC.

En una carta firmada por sus tres presidentes, Aitor Elizegi, Joan Laporta y Florentino Pérez, Athletic, Barça y Real Madrid se declararon "plenamente conscientes" de las dificultades financieras por las que atraviesa el fútbol español debido a la crisis provocada por la COVID-19.

"Por ello, estamos convencidos de que el fútbol español necesita una solución financiera racional y sostenible que nos permita, a todos, recuperar la normalidad y afrontar el futuro con optimismo", señalan en la misiva, donde subrayan que su compromiso con la competición "es incuestionable".

En la carta argumentan su "más profunda oposición" desde el pasado agosto a la operación de LaLiga con CVC, denominado LaLiga Impulso, que, según ellos, se ha reformulado "en términos igualmente ruinosos", no exenta de "graves irregularidades" y que "lastraría" el futuro de fútbol español.

Para los promotores de 'Proyecto Sostenible', CVC no puede ser considerado un "socio estratégico" del fútbol español sino un "inversor financiero", y lamentan que anunciaran su intención de desligarse del proyecto LaLiga Impulso en un plazo máximo de 8 a 10 años.

"Es obvio que LaLiga puede -y debe- realizar las contrataciones que resulten necesarias para maximizar su potencial de crecimiento, pero lo debe hacer con sus propios medios, sin renunciar a su independencia, sin perder la plena propiedad de su negocio y sin que los clubes hipotequen su futuro económico", remarcan.

Alternativa "sostenible" y "racional"

Los clubes españoles integran una de las mejores Ligas del mundo por lo que tienen, según Athletic, Barça y Real Madrid, acceso privilegiado a fuentes de financiación muy razonables en los mercados financieros globales en condiciones mucho más atractivas que las ofrecidas por fondos de capital riesgo. "Sería irresponsable que no exploráramos la viabilidad de alternativas racionales y sostenibles antes de tomar ninguna decisión irreparable", advierten.

Esta alternativa "sostenible" y "racional" de 'Proyecto Sostenible' permitiría a todos los clubes de LaLiga y de Primera RFEF "acceder al mismo capital ofrecido por CVC asumiendo costes y plazos infinitamente mejores", y estructurar la operación con un coste de entre el 2,5 y 3,0 por ciento anual y durante un plazo máximo de 25 años.

De esta forma, y siempre Proyecto Sostenible, el coste financiero total de LaLiga Impulso ascendería a 13.100 millones de euros a cambio de una inversión de CVC de 2.000 millones, mientras que el de Athletic, Barça y Real Madrid, a 900 millones de euros por una inversión también de 2.000 millones. Ello permitiría ahorrar a los clubes españoles 12.200 millones de euros, siendo una propuesta "15 veces más económica que solo incluye compromisos por 25 años, y no por 50".

Otras ventajas de Proyecto Sostenible serían, para sus promotores, que "no se vulnera la propiedad directa de los clubes sobre los derechos audiovisuales", "no se emplean estructuras y conceptos contables con fines artificiosos" y "no se confiere a ninguna entidad ajena al mundo del fútbol participación alguna en la gestión y gobernanza de La Liga".

Por todo ello, para estos tres clubes resulta "desconcertante" que existiendo alternativas financieras "viables", "razonables" y "sostenibles" no se haya impulsado desde LaLiga un proceso "competitivo", "abierto" y "transparente" para maximizar las condiciones financieras para todos los clubes.

"Hacemos un llamamiento a la reflexión a todos los actores y responsables del fútbol español. Es imprescindible actuar con sentido común y explorar todas las alternativas disponibles a fin de permitir a los clubes resolver sus problemas financieros de forma racional y sostenible, sin incurrir en graves irregularidades ni lastrar el futuro del fútbol español durante medio siglo", concluye la carta.