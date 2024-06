Austria se relajará en concierto de rod stewart antes de partido contra francia

14 jun (Reuters) -

El seleccionador alemán de Austria, Ralf Rangnick, invitará a su equipo a un concierto de Rod Stewart el sábado, con la esperanza de aliviar la presión dos días antes de su primer partido de la Eurocopa 2024 contra Francia.

El equipo visitará el Mercedes Benz Arena de Berlín para ver a la estrella británica del rock, de 79 años, informó un responsable del equipo, antes de dirigirse a Düsseldorf para preparar el choque del lunes en el Grupo D contra los bicampeones de Europa.

No quedó claro de inmediato por qué el rockero de voz ronca, conocido por sus éxitos de la década de 1970 "Hot Legs", "Maggie May" y "Do Ya Think I'm Sexy?", era la opción preferida de Rangnick para relajar a su equipo, uno de los más jóvenes de la Eurocopa 2024.

El promedio de edad del equipo es de 26,8 años, y muchos nacieron después del momento de éxito del cantautor en las décadas de 1970 y 1980.

Bajo la dirección de Rangnick, Austria solo ha perdido un partido de los 16 que ha disputado desde noviembre de 2022, lo que da a los aficionados motivos para creer que el equipo puede dar la campanada en el Grupo D, donde le acompañan Holanda, Polonia y Francia.

Stewart, gran aficionado al fútbol y seguidor desde hace tiempo del Celtic escocés, está de gira por Europa, con paradas en Viena, Praga, París y Budapest, así como en Leipzig, Múnich, Colonia, Hamburgo y Berlín, sedes de la Eurocopa 2024. (Reporte de Martin Petty, edición en español de Javier López de Lérida)

