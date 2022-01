Badosa: "Estoy muy feliz de haber ganado a mi manera"

La tenista espa√Īola Paula Badosa ha asegurado que los "detalles" le han permitido ganar la final del torneo de S√≠dney (Australia) ante la checa Barbora Krejcikova (6-3, 4-6, 7-6(4)) y alzar su tercer t√≠tulo, y se ha mostrado "feliz" de haber ganado a su "manera" y de llegar con m√°s "confianza" al Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada.

"Estoy s√ļper emocionada. Despu√©s del nivel de esta final, todav√≠a m√°s. Ha sido una semana incre√≠ble y una final incre√≠ble. Estoy muy feliz", declar√≥ en rueda de prensa la catalana, que une este t√≠tulo a los logrados en Belgrado e Indian Wells en 2021.

Además, reconoció que "los detalles marcaron la diferencia". "Un golpe ganador, un servicio, un error no forzado... A veces, este tipo de partidos se resuelven en uno o dos puntos. Tuve la misma experiencia en la final de Indian Wells. Cambia todo. Estoy muy feliz de haber ganado a mi manera. Creo que lo bueno es que jugué a un nivel muy alto y luché hasta el final", manifestó.

Por otra parte, la n√ļmero nueve del mundo, que el lunes ascender√° al n√ļmero seis, explic√≥ que le hace especial ilusi√≥n jugar con Krejcikova. "Entramos en el 'Top 100' el mismo a√Īo, casi la misma semana. Es genial que las dos estemos ahora en el 'Top 10' y jugar grandes finales, y espero que podamos jugar muchas m√°s", subray√≥.

Por √ļltimo, rest√≥ importancia al hecho de tener que volver a jugar el lunes en su debut en el Abierto de Australia. "Ganar el t√≠tulo me da mucha confianza, especialmente por el nivel al que he jugado esta semana. Claro que estoy cansada, y juego el lunes. Tendr√© que volar esta noche, as√≠ que vamos a ver c√≥mo me recupero. Pero intentar√© dar lo mejor de m√≠ all√≠. Estoy jugando a un alto nivel", concluy√≥.