Biden aprueba el uso de minas antipersona en ucrania, según una fuente estadounidense

20 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado el suministro de minas terrestres antipersona a Ucrania, dijo a Reuters un responsable estadounidense, un paso que podría ayudar a frenar los avances rusos en su este, especialmente si se utilizan junto con otras municiones procedentes de EEUU. Estados Unidos espera que Ucrania utilice las minas en su propio territorio, aunque se ha comprometido a no utilizarlas en zonas pobladas por sus propios civiles, dijo el funcionario. The Washington Post fue el primero en informar de la noticia. La oficina del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el Ministerio de Defensa ucraniano, el Ministerio de Defensa ruso y el Kremlin no respondieron de inmediato a las peticiones de Reuters para hacer comentarios. Estados Unidos ha suministrado a Ucrania minas antitanque durante toda su guerra con Rusia, pero la adición de minas antipersona tiene como objetivo frenar el avance de las tropas terrestres rusas, añadió el responsable, que habló bajo condición de anonimato. Las minas estadounidenses difieren de las rusas en que son "no persistentes" y se vuelven inertes después de un período preestablecido, dijo el responsable. Requieren una batería para detonar y no explotan una vez que la batería se agota. El martes, Ucrania utilizó misiles estadounidenses ATACMS para atacar territorio ruso, aprovechando el permiso recién concedido por la administración saliente de Biden en el día 1.000 de la guerra. Moscú dijo que el uso de ATACMS, los misiles de mayor alcance que Washington ha suministrado hasta ahora a Ucrania, era una clara señal de que Occidente quería intensificar el conflicto.

El martes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, rebajó el umbral para un ataque nuclear en respuesta a una gama más amplia de ataques convencionales.

La medida se adoptó tras meses de advertencias a Occidente de que si Washington permitía a Ucrania disparar misiles estadounidenses, británicos y franceses hacia el interior de Rusia, Moscú consideraría a esos miembros de la OTAN directamente implicados en la guerra de Ucrania. (Información de Mike Stone y Costas Pitas; información adicional de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Clarence Fernández; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters