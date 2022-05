Biden lamenta que el supremacismo blanco sea un "veneno" para Estados Unidos tras el tiroteo de Búfalo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aseverado este martes que el tiroteo sucedido el sábado en Búfalo, en el estado de Nueva York, fue un acto de "terrorismo doméstico" y ha advertido de que el supremacismo blanco es un "veneno" para la sociedad estadounidense.

"El supremacismo blanco es un veneno. Un veneno que corre por todo nuestro cuerpo político", ha lamentado el inquilino de la Casa Blanca, quien ha advertido de que guardar silencio ante este tipo de sucesos es una forma de "complicidad" con los mismos.

En este sentido, Biden ha remarcado que el supremacismo ha estado "creciendo ante nuestros ojos durante años" a la par que ha exigido que este tipo de ideología no puede tener cabida en la sociedad de Estados Unidos, recoge la cadena CNN.

"En Estados Unidos, el demonio no ganará, os lo prometo. El odio no prevalecerá. La supremacía blanca no tendrá la última palabra", ha asegurado Biden, que además ha incidido en que "el mal llegó a Búfalo y ha llegado a demasiados lugares, manifestado en hombres armados que masacraron personas inocentes en nombre de una ideología odiosa y perversa".

El presidente se ha desplazado este martes, junto con su esposa, Jill Biden, a la ciudad, donde han visitado un memorial improvisado en homenaje a las diez víctimas del suceso y se han reunido con las familias de estos. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, se han unido a la pareja presidencial.

La ciudad de Búfalo fue escenario el sábado de un tiroteo protagonizado por un individuo de 18 años, identificado como Payton Gendron, que abrió fuego indiscriminadamente en una tienda de un barrio de mayoría negra y que publicó el ataque en un directo en redes sociales.