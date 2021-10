Biden podría ir a europa sin un acuerdo sobre el clima en eeuu, reconoce la casa blanca

WASHINGTON, 27 oct (Reuters) - La Casa Blanca dijo que todavía es "realista" que el plan de gastos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pueda obtener el apoyo del Congreso para el jueves, pero admitió que podría tener que partir a Europa sin un acuerdo en la mano.

Se espera que Biden parta el jueves por la mañana a una reunión de los líderes de los países del G20 en Roma y a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow (Escocia).

Se esperaba que la conferencia de Glasgow fuera un escaparate para que Biden mostrara los esfuerzos de Estados Unidos para hacer frente al cambio climático y pidiera a otros países que adoptaran medidas similares.

Sin embargo, su plan de gasto de entre 1,5 billones y 2 billones de dólares, destinado a frenar el cambio climático y a ampliar la red de seguridad social, seguía sumido en una disputa dentro de su partido el miércoles.

"Por supuesto que le gustaría emprender este viaje con un acuerdo", dijo el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Sin embargo, los líderes mundiales "se fijan en el compromiso del presidente" en materia de infraestructuras y clima, dijo, y no en lo que se aprueba en el Congreso".

"Están viendo que estamos a punto de llegar a un acuerdo", dijo.

Algunos demócratas progresistas en el Congreso dijeron que parece poco probable que haya un acuerdo el miércoles, y sugirieron que quedan cuestiones fundamentales, como la forma de pagarlo.

"No lo sé", dijo el senador Bernie Sanders. "Pero no lo creo. No tengo muy claro el paquete de ingresos. Toda opción de ingresos sensata parece haber sido destruida".

Biden tendría que firmar cualquier proyecto de ley aprobado, pero no retrasará sustancialmente su viaje para impulsarlo, dijo Psaki. "Hay cierta flexibilidad por la mañana, pero no estoy sugiriendo que vaya a retrasar su viaje", dijo Psaki. (Reporte de Jeff Mason y Jarrett Renshaw Editado en español por Javier López de Lérida)