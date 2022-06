biden presiona a líderes empresariales para que ayuden a impulsar economías américa latina

(Actualiza con comentarios de Biden, detalles; cambia redacción)

Por Trevor Hunnicutt, Lisandra Paraguassu y Humeyra Pamuk

LOS ÁNGELES, 9 jun (Reuters) - El presidente Joe Biden instó el jueves a los líderes empresariales estadounidenses a que le ayuden a reforzar su plan de asociación económica con América Latina respetuoso con el medio ambiente, en el marco de una cumbre regional marcada por las tensiones en torno a la lista de invitados.

En su intervención en una conferencia patrocinada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Los Ángeles, Biden abogó por un aumento de la inversión en las economías del continente para estimular la recuperación de la pandemia y ayudar a abordar las causas fundamentales de la migración irregular al país.

Biden acoge la cumbre regional en medio de desafíos locales e internacionales que van desde el aumento de la inflación, el debate sobre el control de las armas tras nuevos tiroteos masivos y la guerra en Ucrania.

Sin embargo, en lugar de fomentar la unidad regional, la cumbre se ha visto afectada por conflictos diplomáticos provocados por la exclusión de Washington de Cuba, Venezuela y Nicaragua, con el argumento de que tienen un mal historial en materia de derechos humanos y democracia.

Esto molestó a los aliados del trío de países de izquierda, en particular al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que cumplió su amenaza de no asistir si no se invitaba a todas las naciones. Otros mandatarios siguieron sus pasos, reduciendo a 21 el número de Jefes de Estado y de Gobierno visitantes.

Biden dijo a los ejecutivos que tienen un papel importante en el futuro de la región: "El sector privado es capaz de moverse rápidamente para movilizar grandes cantidades de capital de inversión, en un momento en que va a ser necesario para desbloquear el enorme potencial de crecimiento en este hemisferio".

El programa de Biden para el jueves incluía la sesión plenaria de apertura de la cumbre, muy centrada en las iniciativas de energía limpia, seguida de su primer encuentro formal con su par brasileño, Jair Bolsonaro, un destacado escéptico del cambio climático.

El plan de Biden, que parece ser un trabajo en curso que carece de muchos detalles, no llega a ofrecer un alivio arancelario y se centrará inicialmente en los países que ya tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Biden se refirió veladamente a China: "Queremos asegurarnos de que nuestros vecinos más cercanos tengan una opción real entre el desarrollo de la trampa de la deuda que se ha vuelto cada vez más común en la región, y el enfoque transparente de alta calidad para la inversión en infraestructura que ofrece avances duraderos para los trabajadores y las familias".

Funcionarios estadounidenses han acusado abiertamente a China de impulsar acuerdos en el mundo en desarrollo con condiciones para cargar a sus socios con deudas a largo plazo.

