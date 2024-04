Boniface sobre Xabi Alonso: "Imagina entrenar y que tu entrenador sea mejor que tú"

"Imagina entrenar y que tu entrenador sea mejor que tú. Entonces buscas mejorar tu manera de jugar", señaló en una entrevista con la AFP el internacional nigeriano Victor Boniface sobre Xabi Alonso, su entrenador en el Bayer Leverkusen, flamante campeón de Alemania y en liza para ganar la Copa y la Liga Europa.

Pregunta: Tras la celebración del título. ¿Fue difícil retomar la competición en Londres contra el West Ham (empate 2-2 en la vuelta de los cuartos de la Liga Europa) y ante el Borussia Dortmund (1-1 en Bundesliga)?

Respuesta: "Sí, a veces es difícil dejar el 'modo celebración', pero todo depende del tipo de celebración y de la fiesta que se haga. Sabíamos que teníamos un partido importante durante la semana contra el West Ham, por lo que todo el mundo guardó la concentración para los partidos siguientes".

P: Todavía pueden completar una temporada perfecta, sin derrotas y logrando un triplete Campeonato-Copa-Liga Europa. ¿Lo piensan en el día a día?

R: "Creo que al principio de la temporada nadie pensaba que íbamos a ganar el campeonato o que podíamos ganar la Liga Europa o la Copa. Pero cuando comenzamos a ganar partidos todo el mundo comenzó a creer que podíamos lograr algo con este equipo y todo el mundo dio el 100%. Tenemos jugadores con experiencia, como Granit Xhaka y Robert Andrich. Tenemos un entrenador que quiere jugar al fútbol, que ha ganado todo lo posible en el fútbol y que nos apoya".

P: ¿Cuál es la influencia de Xabi Alonso sobre ustedes como exjugador?

R: "Todo el mundo sabe el éxito que tuvo como jugador. Como entrenador no sé si han visto los numerosos vídeos que tiene, participando en las sesiones de entrenamiento. Intenta ayudar a todo el mundo de una manera u otra. A mí me cuenta historias de jugadores que se me parecen en la manera de jugar y con los que él jugó. Intenta ayudarme a mejorar en mis puntos débiles. Está bien tener un entrenador que ha jugado al fútbol y que lo entiende".

P: ¿Les ayuda tener un entrenador que está tan implicado en los entrenamientos?

R: "Yo creo que sí. Es un estímulo verle implicado en los entrenamientos. Imagina entrenar y que tu entrenador sea mejor que tú, entonces tú buscas mejorar tu manera de jugar. Participando en los entrenamientos intenta empujarnos de una manera u otra".

P: ¿Cómo vivió su lesión a principios de enero, justo antes de la Copa de África?

R: "Fue muy difícil, tanto por la Copa de África como por la Bundesliga, porque sabía que me iba a perder muchos partidos con el Leverkusen. Cuando me lesioné estaba a mi mejor nivel, ayudando al equipo. Mis compañeros y el club me cuidaron. Así es el fútbol, buenos y malos momentos. Todo depende de la manera en la que te tomes las cosas. Cuando estaba lesionado y veía al equipo ganar todos los partidos, yo también trabajé duro".

