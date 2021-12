Bukele defiende que en El Salvador hay una "democracia plena" y acusa a sus opositores de pedir "un golpe"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha defendido que en el país centroamericano rige una "democracia plena", al tiempo que ha acusado a sus opositores de pedir "un golpe de Estado".

En un acto celebrado en la capital, San Salvador, Bukele ha indicado que en el país hay libertad de prensa y que cada persona puede decir o "postear" lo que quiera en sus redes sociales, igual que los periodistas, que pueden publicar "lo que quieran".

"Sacan el mismo refrito 14 veces y nadie lo lee y lo vuelven a sacar, venden sus peri√≥dicos, le suben el precio, que nadie se los compre no es problema m√≠o", ha se√Īalado.

En este sentido, ha rechazado las críticas a su Gobierno, centradas en el deterioro de la democracia en El Salvador, y ha afirmado que sus opositores intentan frenar sus proyectos a través de medios de comunicación, ONG y sus "amigos" de la comunidad internacional. "Hasta están pidiendo un golpe de Estado", ha agregado.

"Quieren recurrir a sus amigos de la comunidad internacional, les dicen que aqu√≠ hay dictadura, que no hay democracia, que no se puede expresar, que aqu√≠ la gente no puede votar, que aqu√≠ la gente no puede hablar, que los periodistas est√°n encarcelados en una burbuja invisible", ha protestado, seg√ļn ha recogido el diario salvadore√Īo 'El Mundo'.

Las cr√≠ticas contra el Gobierno de Bukele, vertidas por la sociedad salvadore√Īa, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o el Gobierno de Estados Unidos, entre otros, se han centrado en denunciar un "declive" en su democracia, despu√©s de acciones como la destituci√≥n de jueces del Tribunal Supremo del pa√≠s centroamericano.

Una encuesta del diario salvadore√Īo 'La Prensa Gr√°fica' publicada a mediados de diciembre revel√≥ que el 85,1 por ciento de los salvadore√Īos aprueba la gesti√≥n del presidente, que lleva en el cargo dos a√Īos y medio.