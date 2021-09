Bukele descarta incluir el aborto, el matrimonio homosexual y la eutanasia en próximas reformas legales

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado este viernes que descarta incluir alg√ļn tipo de reforma en aquellas legislaciones que tengan que ver con el derecho al aborto, el matrimonio homosexual, o la eutanasia, "por m√°s presiones internacionales" que reciba, ha dicho.

"He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ning√ļn tipo de reforma a ning√ļn art√≠culo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepci√≥n), con el matrimonio (manteniendo √ļnicamente el dise√Īo original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia", ha publicado en su perfil de Facebook.

Bukele ha presentado este viernes una serie de iniciativas y propuestas constitucionales que ser√°n debatidas en la Asamblea Legislativa. El presidente salvadore√Īo ha acusado a la oposici√≥n de llevar a cabo "una campa√Īa sucia" y de "esparcir rumores" para hacer creer a los salvadore√Īos que ten√≠a la idea "de aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia".

"La campa√Īa es fuerte e incluso alguna gente buena, que tal vez se preocupa de verdad, ha ca√≠do presa de los enga√Īos" y ha dicho que si bien la propuesta no incluye y ni siquiera menciona esos temas, si pudiera "prestarse a interpretaciones en un futuro y abrir la puerta para su adopci√≥n", ha contado.

"Ustedes me conocen desde hace muchos a√Īos y saben que no propondr√≠a ninguna de esas cosas, por m√°s presiones internacionales que tenga", ha zanjado.

Bukele ha dicho que el objetivo es llevar a cabo la reforma de otros artículos para obtener una Constitución que garantice otra serie de derechos, como el acceso al agua, a la educación y a la salud, a la vivienda, a Internet, a la seguridad alimenticia, a un salario justo, entre otros.

"Una Constitución que permita la participación de la población en la toma de decisiones y que les dé verdaderos derechos políticos, algo que actualmente no tienen", ha dicho.

"Una Constituci√≥n que nos lleve al futuro, pero manteniendo siempre nuestros principios y nuestra fe en Dios, como la fuerza que gu√≠a todas nuestras acciones", ha aclarado el presidente salvadore√Īo, quien "revisar√°", "consultar√°" y "modificar√°" estas propuestas antes de que sean enviadas a los diputados del Legislativo.