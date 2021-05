Buscan a 168 personas desaparecidas durante las protestas en Colombia

Continúan las protestas con una nueva jornada de movilizaciones masivas contra Duque

MADRID, 10 May. 2021 (Europa Press) -

La Fiscalía y la Defensoría colombianas han activado el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) para las 168 solicitudes que han recibido sobre personas desaparecidas desde el inicio de la huelga general indefinida contra el Gobierno de Iván Duque, el pasado 28 de abril.

Sin embargo, ha dado cuenta de otras 153 solicitudes desestimadas por falta de información suficiente, por lo que han sido declaradas "sin fundamento". Además, las instituciones gubernamentales han informado de que se ha localizado a otras 227 personas en estos días cuya desaparición había sido denunciada.

El pasado 6 de mayo 26 organizaciones sociales entregaron un informe con 379 casos por personas dadas por desaparecidas durante las protestas.

"La Unidad de Búsqueda, en el marco de sus competencias y como mecanismo de justicia transicional, tiene que buscar a las personas desaparecidas durante el conflicto armado, pero también debe procurar la no repetición de hechos que fueron parte del marco del conflicto armado, como la desaparición de las personas", ha explicado la directora de la Unidad de Víctimas, Luz Marina Monzón, según recoge la prensa colombiana.

Según los datos oficiales hay un uniformado y 26 civiles muertos durante el paro, mientras que organismos como la ONG Temblores aseguran haber recibido 39 denuncias por muertes a manos de miembros de las fuerzas de seguridad.

El Ministerio Público dio a conocer el 7 de mayo que se han abierto 32 investigaciones por presunto abuso policial: 18 en la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y 14 indagaciones preliminares las provinciales y regionales.

Doce días de huelga

Mientras, este lunes se han producido nuevas y multitudinarias manifestaciones en apoyo a la huelga general indefinida. Así, en Bogotá y Cundinamarca se mantienen algunos bloqueos y en otras muchas ciudades se han producido marchas contra Duque.

El propio Duque ha comparecido para pedir el levantamiento de los bloqueos. "El llamado es a que todos sigamos uniendo nuestra voz, podemos entrar siempre a evaluar, a conocer, a aproximar las posiciones del otro, pero tenemos todos que pedir de manera clara y diáfana que se levanten estos bloqueos", ha afirmado.

"El rechazo total a los bloqueos es fundamental porque la sociedad colombiana no puede estar secuestrada y ese tipo de prácticas son violentas, aunque no se ejerzan con armas, con agresiones. Limitar la movilidad el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, no puede considerarse como una expresión pacífica", ha argumentado.

Este mismo lunes se ha programado la primera reunión del Gobierno con el Comité Nacional del Paro. "Llevamos una semana escuchando a distintos grupos y ahora también tendremos la posibilidad de escuchar al Comité del Paro para decir que en este país se pueden construir acuerdos y mucho más", ha argumentado.

Las protestas que sacuden Colombia desde hace ya doce días y que se han cobrado al menos 27 muertes según el Gobierno --más de 40 según organizaciones civiles-- comenzaron como una movilización contra la reforma fiscal planteada por el Gobierno del presidente Iván Duque, pero una vez retirada la misma, se mantienen siete reivindicaciones que estarán sobre la mesa en las negociaciones entre el Ejecutivo y el Comité Nacional del Paro.

