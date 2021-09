Calleja: "El Atlético tiene la mejor plantilla de LaLiga, pero no he visto ningún equipo invencible"

El entrenador del Deportivo Alavés, Javi Calleja, ha asegurado que está "seguro" de que van a "sacar" la situación adelante, después de no sumar ningún punto en sus cinco primeros partidos de LaLiga Santander, y ha afirmado que el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este sábado en Mendizorrotza y que cuenta "con la mejor plantilla" del campeonato, "no es invencible" y tratarán de hacer su "mejor" partido del curso.

"Vamos a intentar hacer nuestro mejor partido para conseguir una victoria, sabiendo que enfrente hay un rival del potencial del Atlético de Madrid. A todos se les gana, no he visto ningún equipo invencible. Tenemos que creer en la idea y salir sabiendo que aunque es el Atlético de Madrid, el campeón, creemos en que podemos ganar", declaró en rueda de prensa.

Además, el preparador del conjunto vitoriano se deshizo en elogios hacia el cuadro de Diego Pablo Simeone. "Es la mejor plantilla de LaLiga. En calidad igual se puede igualar con otras plantillas, pero creo que tiene ese gen competitivo, una identidad muy clara. Es un equipo que maneja muy bien los tiempos, que si toca defender en el área lo hace bien, que si toca presionar en área contraria pone muchísimas dificultades... Tienen jugadores de un enorme talento y llevan muchos años con el mismo entrenador", explicó.

A pesar de todo, ante los rojiblancos deben ser "valientes y no tener miedo". "Sabemos a quién nos estamos enfrentando, pero sin ningún tipo de complejo. Queremos que no tirar la toalla, luchar hasta el final por ganar, se dé en cada partido. Después, tenemos que intentar que los laterales sean profundos cuando juguemos por fuera, que los centrocampistas lleguen antes en zonas de rechace, buscar las espaldas a la defensa... Y ser contundentes en nuestra área e intentar acabar las jugadas en área contraria, que a veces se quedan en nada", manifestó.

Sobre la situación del equipo, colista de LaLiga Santander, Calleja se mostró seguro de que mejorará. "Mi estado de ánimo siempre es positivo. Reflejo lo que creo y lo que siento: todavía queda mucho por delante y lo vamos a sacar seguro. Intento transmitir esa seguridad y esa confianza al equipo, que me crea. Siempre me he visto totalmente respaldado", señaló.

En este sentido, animó a "mirar hacia adelante". "Si miramos hacia atrás, solo nos podemos fustigar. Hay que ser objetivos y saber que el principio de temporada ha sido malo, el responsable soy yo, pero no valen los lamentos. Hay que trabajar más que nunca, y es lo que hacen los jugadores. Cuando consigamos un gran resultado, esa dinámica cambia", expuso.

"Nos ha faltado ser más constantes en partidos, en dar más continuidad a lo que estábamos haciendo bien. La toma de decisiones a veces nos ha penalizado, pero por momentos hemos tenido la iniciativa y hemos dominado. Cuando cometíamos un error, era en cadena, no sabíamos corregirlo", prosiguió.

El técnico madrileño, que confirmó que no recuperan a ninguno de los lesionados, se mostró algo más preocupado por la falta de gol, después de haber anotado solo uno en cinco partidos. "Sin gol no hay victoria. Es un motivo para preocuparse. Hay que intentar generar más y que cada vez que lleguemos a área sacar una situación de peligro. Tenemos jugadores con diferentes virtudes y tenemos que intentar explotarlas", dijo, reconociendo que han abusado de recurrir a Joselu en juego más directo.

"Sigo dándole vueltas a planteamientos y a sistemas, pero no voy a renunciar a la idea. Voy a ir a muerte con ello, buscando las posibilidades para que los jugadores se sientan más cómodos, que tengan mejor rendimiento... Yo no voy a coger el balón y dárselo al rival y que haga con él lo que quiera. Tengo que intentar hacer daño al rival. Si somos capaces de hacerlo 90 minutos, mucho mejor; si lo hacemos 45 minutos, tendremos que saber defender", concluyó.