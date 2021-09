Canadian pacific logra acuerdo de 27.000 millones de dólares con kansas city southern

Por Greg Roumeliotis

15 sep (Reuters) - Canadian Pacific Railway Ltd firm贸 el mi茅rcoles un acuerdo de efectivo y acciones por 27.200 millones de d贸lares para comprar Kansas City Southern, despu茅s de que Canadian National Railway Co admitiera que no pod铆a salvar su propio acuerdo de 29.600 millones por la empresa de ferrocarriles de Estados Unidos.

La fusi贸n crear谩 el primer ferrocarril directo que unir谩 Canad谩, Estados Unidos y M茅xico, con una red que abarca unos 32.000 kil贸metros y aproximadamente 8.700 millones en ingresos anuales.

El acuerdo de efectivo y acciones de 300 d贸lares por papel que consigui贸 Canadian Pacific es m谩s alto que el trato en efectivo y acciones de 275 d贸lares por t铆tulo que hab铆a obtenido en marzo para comprar Kansas City Southern.

Ese acuerdo se cancel贸 cuando Canadian National negoci贸 con Kansas City Southern en mayo con una oferta de efectivo y acciones de 325 d贸lares por acci贸n.

Las acciones de Kansas City Southern registraban pocos cambios a 281,55 d贸lares en las operaciones del mi茅rcoles en Nueva York.

Canadian National sufri贸 un golpe cuando el regulador U.S. Surface Transportation Board (STB) rechaz贸 el mes pasado una estructura temporal de "fideicomiso con derecho a voto", que habr铆a permitido a los accionistas de Kansas City Southern recibir la consideraci贸n del acuerdo sin tener que esperar la aprobaci贸n regulatoria completa.

Canadian Pacific ha obtenido la aprobaci贸n de su fideicomiso de voto propuesto por el STB, por lo que los accionistas de Kansas City Southern recibir谩n los 300 d贸lares por acci贸n en efectivo y acciones, incluso si el regulador rechaza el acuerdo.

La certeza regulatoria que esto proporcion贸 convenci贸 al directorio de Kansas City Southern de cambiar a un acuerdo con Canadian Pacific, a pesar de que su oferta era m谩s baja que la de Canadian National.

Canadian National tambi茅n se hab铆a enfrentado a la presi贸n de algunos de sus inversores, incluido el fondo de cobertura TCI Management Ltd, para que abandonara su intento por comprar Kansas City Southern.

Las acciones de Canadian National subieron un 3,7% el mi茅rcoles a 150,97 d贸lares canadienses, ya que sus inversores expresaron alivio por el abandono del intento del acuerdo. (Reporte de Greg Roumeliotis en Nueva York. Informaci贸n adicional de Aishwarya Nair, Aakriti Bhalla y Abhijith Ganapavaram en Bengaluru. Editado en espa帽ol por Rodrigo Charme)