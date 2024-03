Carlo Ancelotti: "Tenemos el tiempo para preparar todo perfectamente"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, explicó las circunstancias que hicieron del triunfo de este domingo contra el Athletic Club un partido con poca "intensidad", contento con los dos golazos de Rodrygo, con tiempo para recuperar el ritmo y llegar bien preparados al cruce contra el Manchester City.

"Militao es uno de los mejores defensas del mundo. Es importante para nosotros que haya vuelto. Necesita tiempo, pero lo importante es que esté con nosotros y que en el entrenamiento va a mejorar, porque le necesitaremos en estos partidos. Es una emoción positiva para todo el equipo", afirmó en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.

El técnico italiano valoró en primer lugar el regreso del defensor tras su larga lesión y las buenas sensaciones de un equipo que acusó el parón por selecciones pero supo dosificar en un encuentro que encarriló con el 1-0 a los ocho minutos. Rodrygo fue el autor de los dos tantos de un Madrid que respondió a la presión del FC Barcelona en lo alto de la tabla.

"Ha jugado muy bien, ha marcado la diferencia, nos ha dado la oportunidad de adelantarnos en el marcador. Ha hecho dos jugadas de gran nivel, con una calidad alta. Es lo que hace Rodrygo, lo que tiene que hacer. Ahora todo el mundo puede decir que se encuentra mejor en la izquierda, para mí es bueno en todos los sitios. A veces no acierta como hoy, es bastante normal para un delantero", dijo.

"Siendo joven, juega con mucha intensidad, a veces le pido mucho trabajo defensivo por ser joven y no está fresco como hoy de cara a portería", añadió sobre el artífice del triunfo que mantiene la renta de ocho puntos del líder. Además, los de Ancelotti siguen su buena dinámica de cara al cruce de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el City, próximo partido pero en 9 días.

"Nos viene bien tener una semana para preparar el partido. Dar descanso y después desde el miércoles el tiempo justo para prepararlo mejor. Al City le conocemos muy bien, hemos visto también el partido de hoy, estamos focalizados en nuestro partido, que tiene que ser distinto a lo que hemos hecho hoy, con más intensidad. Tenemos el tiempo para preparar todo perfectamente", apuntó.

El técnico del Madrid explicó que sus jugadores llegarán en perfectas condiciones, refiriéndose a un Jude Bellingham que contra el Athletic acusó los dos partidos contra Inglaterra. Del inglés dijo también que ha comprendido que tiene que "callarse" contra los árbitros. Además, Ancelotti reconoció que tendrán ventaja con el City por estos nueve días para preparar el encuentro de Champions.

"Me parece que ellos tienen un calendario más complicado, es el fútbol moderno. Tenemos una pequeña ventaja, que no va a determinar el resultado, pero tenemos el tiempo necesario para prepararlo bien y jugar mejor. Hoy no hemos jugado con intensidad alta porque el partido no lo necesitaba. Me ha gustado el manejo pero la intensidad tiene que ser más alta. Después de un parón es más complicado jugar con alta intensidad", terminó.