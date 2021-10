Castillo promete un pacto para inhabilitar "a perpetuidad" a los funcionarios sentenciados por corrupción

El presidente de Per煤, Pedro Castillo, se ha comprometido este martes a sacar adelante una ley con la que poder inhabilitar "a perpetuidad" a todos aquellos funcionarios p煤blicos con una sentencia en firme por corrupci贸n.

As铆 lo ha dado a conocer el nuevo asesor presidencial, Ricardo Belmont, quien ha enfatizado que el texto "incluye a todo el mundo para que vean que estamos dispuestos a jugar limpio", en alusi贸n al secretario general de Per煤 Libre, Vladimir Cerr贸n, condenado por corrupci贸n, y con quien tiene una buena relaci贸n.

"No prescribir谩n los delitos contra el Estado y los funcionarios sentenciados ser谩n inhabilitados a perpetuidad", ha dicho Belmont tras mantener un encuentro con Castillo en el Palacio de Gobierno, informa el diario 'La Rep煤blica'.

Belmont ha explicado que aquel "funcionario que va a trabajar en el Estado y pone un sobreprecio a una compra", si es descubierto ser谩 inhabilitado "de por vida". El nuevo asesor del presidente ha defendido este pacto como parte de una serie de "principios fundamentales para construir una sociedad en bienestar".

El lunes Castillo sorprendi贸 anunciando la llegada Belmont, quien en las 煤ltimas semanas no hab铆a escatimado en cr铆ticas tanto al presidente peruano, como a algunos miembros de su gabinete, como la nueva primera ministra, Mirtha V谩squez.

"A m铆 me da pena Castillo porque va a ser uno m谩s de los que se va a la c谩rcel o termina rico y fugado del pa铆s", vaticin贸 Belmont hace una semana, a trav茅s de una grabaci贸n que se puede ver en redes sociales.

"Temo que Castillo termine mal, me da pena por 茅l porque lo ve铆a un hombre sano", asegur贸 el que fuera alcalde de Lima entre 2009 y 2011, haciendo referencia a la reciente historia de los 煤ltimos mandatarios peruanos, pr谩cticamente todos ellos investigados por corrupci贸n, o incluso en la c谩rcel.

En otro v铆deo en redes sociales, Belmont tambi茅n critic贸 a V谩squez cuando fue nombrada jefa de Gobierno, cuestionando que durante su etapa como presidenta del Congreso "no quiso mirar nada, no dio ninguna ley, no apoy贸 nada".

"Yo no s茅 qu茅 habilidad tienen estos 'caviares'. Se meten por la puerta falsa. Los 'caviares' tienen prensa, son los que promueven el matrimonio gay, la destrucci贸n de la familia, que no haya educaci贸n c铆vica, el aborto", dijo.