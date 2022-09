Chile reivindica en España la estabilidad y continuidad de sus políticas para atraer inversiones

El ministro de Economía chileno muestra su "convicción" en la pronta modernización del acuerdo de libre comercio con la UE

El ministro de Economía chileno, Nicolás Grau, ha iniciado por España una gira europea con la que busca atraer inversiones al país sudamericano, para lo cual reivindica la garantía de estabilidad y la continuidad de las políticas que ofrece Chile en un contexto internacional que, como él mismo ha reconocido, se atisba "complejo".

Grau, que se ha citado en Madrid con su homóloga española, Nadia Calviño, encara además en París, Berlín y Londres una agenda "muy intensa" con la que quiere llamar la atención básicamente de empresas privadas dispuestas a poner el foco en el medio y largo plazo.

La elección de España como primera parada "no es azarosa", ha reconocido en una entrevista a Europa Press. España sumó en 2020 más de 21.600 millones de dólares en inversión directa, lo que implica más de una cuarta parte del total de fondos llegados desde la UE y un 7,8 por ciento del 'stock' total --sólo por detrás de Estados Unidos y Canadá--.

La inversión española se caracteriza por su "diversidad", como ha apuntado Grau, que ha aludido entre los potenciales intereses el ámbito de la energía, las telecomunicaciones y las infraestructuras. De hecho, el titular de Economía viaja acompañado del ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García.

Grau ha subrayado que Chile ofrece un dinamismo económico "prácticamente asegurado" y, a pesar de la situación coyuntural global, ve "muy buena perspectiva" para mantener el "buen ritmo" actual de inversiones. En este sentido, ha resaltado que, independientemente de quién esté en el poder, hay continuidad en políticas que "implican desafíos a mediano y largo plazo", por ejemplo en el ámbito del medio ambiente.

A los sectores ya consolidados se suman otros nuevos, incluidos algunos que son "críticos" para hacer frente a la crisis climática, como podrían ser el cobre, el litio o el hidrógeno verde --combustible este último sobre el que el Gobierno de Gabriel Boric ha desarrollado una estrategia nacional específica--.

El Ejecutivo, no obstante, vigila de forma particular que el aumento de inversiones se traduzca también en empleo de calidad, que exista una buena colaboración entre empresas privadas y el sector público y que las firmas pequeñas no queden relegadas frente a las grandes corporaciones.

Así lo exhibirá el foro de inversión que Investchile celebrará entre el 5 y el 7 de diciembre en Santiago. Esta institución tiene previsto abrir nuevas oficinas en Europa para consolidar la canalización de inversiones y buscar mercados adicionales.

Sobre el futuro del acuerdo de libre comercio entre Chile y la Unión Europea, en proceso de modernización, Grau ha mostrado su "convicción" en que las negociaciones llegarán a buen puerto, si bien ha evitado especular sobre fechas de una potencial ratificación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó este mismo mes a los Veintisiete a acelerar la ratificación de acuerdos comerciales clave para la UE y, entre ellos, aludió al caso de Chile.

A nivel interno, Chile ha estado marcado en estas últimas semanas por el fracaso del referéndum sobre la nueva Constitución, pero Grau no considera que el escenario actual pueda afectar de alguna manera la imagen del país en el extranjero, ya que "el proceso va a terminar bien" y "el mundo empresarial así lo entiende".

El ministro ha señalado que hitos como éste demuestran la capacidad de China para "canalizar institucionalmente y de forma democrática tensiones políticas" como las vividas durante las protestas de 2019. Ahora, el "desafío" pasa por redactar y aprobar una nueva Constitución "lo más pronto posible".

Grau también ha admitido que el Gobierno observa "con mucha preocupación" la inflación, que en términos interanuales supera ya el 14 por ciento. El ministro ha explicado que Chile ya arrastra este alza desde 2021 y ahora, en 2022, se le ha sumado de manera "muy fuerte" el contexto internacional derivado en gran medida de la guerra en Ucrania.

El Ejecutivo busca fórmulas para "controlar" esta inflación, según Grau, que ha reivindicado los avances para reducir el déficit y ha apuntado también los esfuerzos que desarrolla de forma paralela el Banco Central, que ha recurrido a subidas en los tipos de interés.

El ministro ha afirmado, además, que el Gobierno ha emprendido mejoras en el salario mínimo o en los subsidios a familias con menos recursos, al tiempo que ha promovido otras iniciativas innovadoras como un observatorio de precios que permite a los hogares comparar el coste de la cesta básica de la compra en distintos establecimientos.

Este observatorio trabaja únicamente a título "informativo", ha matizado Grau, quien ha descartado que el Gobierno tenga previsto establecer para los alimentos algún tipo de precio regulado como existe en otros ámbitos como el transporte público.