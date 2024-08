cineasta david lynch aclara que no piensa en retiro tras diagnóstico de enfisema

(Actualiza con mas declaraciones, detalles)

Por Danielle Broadway

Los ángeles, eeuu, 5 ago (reuters) - el creador de "twin peaks", david lynch, dijo el lunes que es feliz y que nunca se retirará a pesar de un diagnóstico de enfisema, aclarando unos comentarios que hizo a la revista sight and sound de que lo más probable es que tenga que dejar de trabajar.

El cineasta estadounidense, de 78 años, publicó en la plataforma de redes sociales X que apreciaba a todos los que se han preocupado por su estado de salud, señalando que su pasado como fumador le causó enfisema, una enfermedad pulmonar sin cura conocida.

"Sí, tengo un enfisema debido a mis muchos años de fumador. Tengo que decir que he disfrutado mucho fumando y que me encanta el tabaco: su olor, encender cigarrillos, fumarlos", escribió, consiguiendo 1,3 millones de "me gusta".

"Pero este placer tiene un precio, y en mi caso es el enfisema. Hace más de dos años que dejé de fumar. Hace poco me hice muchas pruebas y la buena noticia es que estoy en excelente forma, salvo por el enfisema", añadió.

Lynch dijo en una entrevista para la portada de septiembre de la revista Sight and Sound que ya no puede salir de casa, pues teme contraer el COVID-19, lo que amenazaría aún más su salud.

"He contraído un enfisema de tanto fumar, y por eso estoy confinado en casa, me guste o no (...) Y ahora, debido al COVID, sería muy malo para mí enfermar, incluso con un resfriado", dijo Lynch a la revista británica.

El cineasta de "Erasehead" y "El hombre elefante" también mencionó que sólo puede caminar una corta distancia antes de quedarse sin oxígeno.

Es poco probable que Lynch vuelva a dirigir en persona, pero mencionó la posibilidad de hacerlo a distancia.

"Realmente lo odiaría", añadió, admitiendo que dirigir virtualmente no sería deseable. (Reporte de Danielle Broadway; edición en español de Javier López de Lérida y Javier Leira)

