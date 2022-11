CNPT y Nofumadores acusan a Darias de no publicar el Plan Antitabaco por motivos electoralistas: "Nos está toreando"

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la asociación Nofumadores.org han acusado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de retrasar la publicación del Plan de Integral de Prevención del Tabaquismo, que está elaborado y consensuado con las sociedades científicas desde diciembre de 2021, por motivos electoralistas.

"El plan desgraciadamente está en un cajón de la ministra de Sanidad. Esto es una pena porque entendemos que la única razón es que la ministra se va a presentar a la Alcaldía de Las Palmas, es decir, en Canarias, donde la industria del tabaco tiene mucha influencia y fuerza", ha resaltado la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, en declaraciones a los medios.

El CNPT y Nofumadores.org pertenecen a las casi 70 entidades y organizaciones sanitarias y civiles que han presentado este martes, en el Parque de El Retiro de Madrid, la 'Declaración Endgame del Tabaco en España 2030', para exigir al Gobierno que "dé un paso al frente con medidas a corto y largo plazo para avanzar hacia el final del tabaquismo y las nuevas formas de consumo en España", con el objetivo de alcanzar una prevalencia de consumo de tabaco del 5 por ciento en el año 2030 y del 2 por ciento o inferior en 2040.

Ni la CNPT ni la asociación han recibido formalmente la confirmación de que el Plan se vaya a presentar o no en esta legislatura, pero no son optimistas: "La esperanza es lo último que se pierde, pero realmente estamos muy desencantados. La credibilidad que pueda tener la ministra la ha perdido para con nosotros, evidentemente, porque esto se podía haber hecho hace mucho tiempo".

Por todo ello, han criticado la labor de la ministra en la lucha contra el tabaco: "Nuestras sensaciones son que la ministra nos está toreando, porque lleva desde que entró en el Ministerio hace dos años diciendo que sí, que sí, que va a hacer algo, que va a avanzar, no sé qué, y la realidad es que no. El Plan se pasó a las sociedades científicas y ciudadanas para alegaciones hace exactamente un año, desde entonces no hemos vuelto a tener ni una sola comunicación oficial del Ministerio de Sanidad".

Una opinión similar ha compartido el presidente del CNPT, Andrés Zamorano, quien ha afeado la "inacción" del Gobierno en la lucha contra el tabaquismo. "No hemos recibido ningún tipo de notificación de por qué no se publica. El trabajo está hecho, los técnicos del Ministerio elaboraron un plan que está muy bien hecho donde están recogidas prácticamente todo lo que planteamos. Simplemente habría que publicarlo y eso sería el germen de la nueva Ley del Tabaco", ha detallado.

Asimismo, rechazan que este retraso de más de un año en su aprobación se deba a la corrección de formalismos y otros aspectos mínimos en el Plan. "En el congreso del CNPT, a finales de abril o principios de mayo, la subdirectora general de Salud Pública dijo que estaba a punto de salir a falta de unos tecnicismos. Estas mismas declaraciones las ha hecho la ministra creo que después del verano. Esto no se lo cree nadie, que esos tecnicismos tarden tanto en solucionarse", ha denunciado.

"La ministra incluso en algunas declaraciones ha jugado al despiste diciendo sí, ya lo tengo, lo tengo, estoy en ello, pero no es cierto, porque no nos ha comunicado nada y nosotros hemos hecho las aportaciones a este plan con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Estamos muy frustrados y muy descontentos con la ministra por este motivo", ha añadido al respecto Zamorano.

Para finalizar, Fernández Megina ha sido muy crítica con Darias por anteponer, a su juicio, la Alcaldía de Las Palmas al Plan Antitabaco: "Lo que no se puede hacer es tener una ministra de Sanidad que esté más interesada en su agenda política que en la salud pública. No merece llamarse ministra de Sanidad".

"Un candidato que quiere aspirar a dirigir una ciudad como Las Palmas y lleva detrás un legado de no cumplir con lo que ha prometido, sinceramente no es la mejor pancarta para un candidato. Ya se comprometió a publicar el Plan Integral de Tabaquismo y además a que en esta legislatura se avanzara y se legislara contra el tabaco", ha finalizado el presidente del CNPT.

Acabar con el tabaco en 2030

La Declaración recoge una treintena de medidas a corto y medio plazo, entre las que destaca la restricción, a partir de 2025, de la adquisición de tabaco o nuevas formas de consumo a todas aquellas personas nacidas en 2007 y en adelante.

Asimismo, instan a la consolidación de espacios sin humo de tabaco ni aerosoles/vapores, con una hostelería "100% sin humos" tanto en espacios interiores como exteriores (incluidas las terrazas), espacios deportivos, campus universitarios, los perímetros de seguridad de al menos 10 metros en los accesos a centros educativos y hospitales, accesos a centros comerciales, paradas de autobuses, andenes de medios de transporte, playas y otros espacios naturales, piscinas, colas y situaciones donde se produzcan aglomeraciones de personas, etc.

También reclaman declarar todos los medios de transporte, públicos o privados (como los coches), libres de humo de tabaco; así como la equiparación legal de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, los productos a base de hierbas para fumar, los productos de tabaco por calentamiento (PTC) y otros productos novedosos para el consumo de tabaco, con los productos tradicionales del tabaco en términos fiscales (equiparación al alza de los impuestos) y legislativos (idénticas restricciones al consumo, a la comercialización y a las limitaciones a la publicidad, promoción y patrocinio).

Otra de sus propuestas es la subida de los impuestos del tabaco, con independencia del producto de tabaco/nicotina o similar de que se trate, para tener una carga impositiva "al nivel de los países más desarrollados en cuanto a las políticas de prevención y control del tabaquismo de la Unión Europea, que permita reducir de forma sustancial la accesibilidad y, consecuentemente, el consumo".

El empaquetado genérico es otra de sus medidas estrella, tal y como ya han implementado 9 países europeos y 18 países en todo el mundo, para "reducir el atractivo del producto en la población, especialmente entre la infantil y adolescente, aumentar su percepción de riesgo y, en definitiva, disuadir de su consumo".

Por último, otras medidas son reforzar la prohibición de la venta a menores y nuevas formas de consumo; eliminar la posibilidad de vender tabaco y nuevas formas de consumo en máquinas expendedoras, la hostelería, estaciones de servicio y tiendas de conveniencia; destinar un 2 por ciento de los impuestos especiales del tabaco a prevención y control del tabaquismo; o la reconversión industrial y profesional del sector del tabaco.

El consumo de tabaco y nicotina es la principal causa de muerte prematura evitable en España, ya que ocasiona la pérdida de más de 60.000 vidas al año.

A pesar de los esfuerzos realizados para controlar el tabaquismo, como las leyes de 2005 y 2010, la prevalencia del tabaquismo en España sigue siendo elevada, y especialmente preocupante entre la población joven y adolescente. El 40,9 por ciento de las chicas y el 32,2 por ciento en los chicos de 18 años reconoce haber fumado en los últimos 30 días, según la Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (ESTUDES) 1994-2021.

Europa Press