Colombiano juanes arranca su esperada gira origen en eeuu

BOGOTÁ, 16 sep (Reuters) - El cantante y compositor colombiano Juanes comenzará el jueves una gira por Estados Unidos en la que presentará los temas de su más riente producción Origen, considerado por la crítica como uno de los mejores discos de música latina del año.

El artista define Origen como un homenaje a varios de los artistas y canciones que lo influenciaron antes de su carrera como solista y que marcaron el principio de su amor por la música.

La producción incluye temas como Rebelión, Volver, Nuestro Juramento, La Bilirrubina, Sin Medir Distancias, No Tengo Dinero, Could You Be Loved, Dancing in the Dark Y Nos Dieron Las Diez.

La gira "Origen" comenzará con dos noches en el Fillmore de Miami Beach y seguirá por Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Chicago, Houston, New York y muchas ciudades más, informó la oficina de prensa del artista.

En las presentaciones, Juanes combinará muchos de sus éxitos mundiales con las historias personales que lo llevaron de vuelta a sus raíces y a reinterpretar alguna de las canciones más importantes de los artistas que dieron forma a su visión musical.

El artista de 49 años, cuyo nombre real es Juan Esteban Aristizábal, ha ganado 25 premios Grammy y Latin Grammy.

(Reporte de Luis Jaime Acosta)