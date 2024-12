Comité de ONU dice que "fuentes oficiales" denunciaron cuerpos apilados en aeropuerto de Colombia

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada expresó el domingo que se basó en "fuentes oficiales" de Colombia para su informe sobre la presencia de 20.000 cadáveres en un aeropuerto de Bogotá, lo que el gobierno ha rechazado.

"La trágica cuestión de los cuerpos no identificados y su almacenamiento inadecuado fue planteada repetidamente durante la visita en todo el país, incluso por fuentes oficiales", señaló en un comunicado el comité (CED por sus siglas en inglés), que no tiene el mandato de hacer investigaciones.

El CED indicó que durante su permanencia en Colombia, del 21 de noviembre al 5 de diciembre, se reunió con 80 "autoridades" como del ministerio de Justicia y la Fiscalía, víctimas y organizaciones civiles. Asimismo, visitó cinco centros de detención y acompañó operaciones en un crematorio y un cementerio "repleto de cuerpos no identificados y restos humanos".

Al considerar creíble la información de fuentes oficiales, el pasado miércoles, un día antes de hacer públicas sus conclusiones preliminares, las presentó a autoridades colombianas.

"No hubo ninguna solicitud relacionada con la cuestión de los cadáveres no identificados, incluida la información sobre el almacenamiento de cadáveres no identificados en el aeropuerto de Bogotá", añadió el CED.

El gobierno colombiano expresó el viernes que "rechaza categóricamente la afirmación del comité sobre la supuesta existencia de 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto El Dorado de Bogotá".

Agregó que "esta declaración, carente de sustento, ha generado confusión y controversia en el país".

El asunto es sensible en Colombia al registrar al menos 100.000 desaparecidos en los más de 60 años de conflicto armado.

La cartera de Relaciones Exteriores presentó una nota verbal de protesta ante el CED "exigiendo explicaciones claras y precisas sobre el origen de esta información, que no solo carece de respaldo, sino que también compromete la rigurosidad y credibilidad de un órgano especializado de Naciones Unidas".

El comité señaló que, tras la denuncia, las autoridades reaccionaron de inmediato y no encontraron los cadáveres en el aeropuerto.

En ese marco, recomendó a Bogotá que también haga esfuerzos rápidos para tratar los casos de desapariciones forzadas y de cadáveres no identificados.

El gobierno colombiano a su vez reiteró que reconoce la gravedad de la desaparición forzada y su compromiso de erradicar este delito.

El CED prevé difundir sus conclusiones finales en abril de 2025, hasta cuando analizará información adicional de "fuentes creíbles".

La desaparición forzada es uno de los peores traumas que sufre Colombia por la guerra de más de medio siglo entre agentes estatales, guerrillas, paramilitares y cárteles del narcotráfico.

Sp/atm

AFP