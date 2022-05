Condenado a muerte un alto cargo de la Policía de RDC por el asesinato en 2010 de un destacado activista

Un tribunal militar de República Democrática del Congo (RDC) ha condenado a muerte a un alto cargo de la Policía por su responsabilidad en el asesinato en junio de 2010 del destacado activista pro Derechos Humanos Floribert Chebeya y su conductor, Fidèle Bazana.

Según las informaciones recogidas por el portal congoleño de noticias 7sur7, el tribunal ha sentenciado a muerte al comisario superior Christian Ngoy Kenga Kenga, comandante del batallón Simba en el momento del suceso. Así, ha sido declarado culpable de asesinato, deserción y desvío de armas y municiones.

Por su parte, Jacques Migabo, otro de los acusados, ha sido condenado a doce años de cárcel por asesinato y ha sido cesado de la Policía, algo que también afecta al propio Kenga Kenga. Por último, un tercer acusado por deserción ha sido absuelto.

La sentencia contra Kenga Kenga llega después de que cuatro policías fueran condenados a muerte en 2011 por el asesinato del activista, si bien en todo momento se sospechó sobre la implicación de altos cargos en la cadena de mando.

Chebeya encabezada la organización caritativa The Voice of the Voiceless (La Voz de los que no tienen voz) --una de las mayores organizaciones de Derechos Humanos de RDC-- y se mostraba crítico con el Gobierno, motivo por el que recibió múltiples amenazas de muerte durante 20 años.

El cadáver del activista fue hallado en junio de 2010 en su vehículo cerca de la capital, Kinshasa, después de acudir a la sede principal de la Policía para reunirse con el entonces jefe de la Policía Nacional congoleña, John Numbi. Bazana fue dado por desaparecido y posteriormente se confirmó su muerte.