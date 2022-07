Correr, nadar y pedalear a 50 grados en el Valle de la Muerte

Tras el récord en frío, cambio radical de las condiciones. El francés Ludovic Chorgnon se prepara para realizar el ultramaratón más caluroso de la historia, a 50 grados en el Valle de la Muerte (Estados Unidos), apenas cinco meses después de haber realizado la misma prueba en el círculo polar ártico.

Al calor de la sauna en la isla de La Reunión, donde reside, Ludovic Chorgnon suda tras acumular kilómetros en su bicicleta estática. Someter al cuerpo a un esfuerzo físico intenso y largo con temperaturas altas es su día a día desde hace varios meses.

Este francés de 50 años se prepara para un desafío extremo sin asistencia, sin precedentes similares: realizar un ultramaratón (3,8 km de natación, 180 km de bicicleta y 42 km de carrera a pie) en el lugar más cálido del planeta, el Valle de la Muerte en el estado de Nevada.

"Ya atravesé una vez el Valle de la Muerte corriendo. Es la cosa que más miedo me ha dado en la vida. Llevé muy al límite mi cuerpo, no recordaba ni mi apellido, ¡ni siquiera el nombre de mi mujer, que estaba a tres metros de mí!", recuerda para la AFP.

Eso ocurrió en 2007. Recorrió sin parar 217 km que separan Bad Water (el punto más bajo, -85,5 m) al Monte Whitney (el punto más alto, a 4.418 m) en 44 horas durante el ultramaratón de Bad Water.

Desde entonces, Chorgnon ha insistido en la búsqueda de lo extremo, sobre todo con un récord que llamó la atención: en 2015 realizó 41 Ironman en 41 días, en homenaje al número de su departamento natal, el Loir-et-Cher.

- Ultramaratones extremos -

Insaciable, hace un año se embarcó en otro desafío, el de ser el primer deportista en realizar ultramaratones extremos. En agosto de 2020 hizo el de mayor desnivel (12.000 m positivos) y en febrero pasado el más frío, con 20 horas de esfuerzo máximo en las aguas casi heladas y el terreno nevado en Finlandia.

"¡Un Cuando no hay nada especial en mi programa, me entreno dos o tres horas diarias, intercalando jornadas de 10 a 12 horas de deporte, el fin de semana o incluso de noche", explica.

- La bici lo más duro -

En un desierto de Nevada abrasado por el sol, Chorgnon sabe que sólo puede contar con sí mismo.

"Será más complicado hacerlo cuando haga más calor. Con el frío, puedes acumular capas (de ropa) para protegerte, pero no cuando hace calor. La experiencia en la sauna me ha permitido darme cuenta que a veces será muy duro, no controlas tu cuerpo", asegura.

Chorgnon comenzará por la natación realizando 152 largos en a piscina del Hotel Oasis, uno de los complejos hoteleros del Valle de la Muerte, requisado para la ocasión y cuya temperatura del agua alcanzará los 33 grados. Calcula que nadará una hora y 10 minutos para completar la distancia.

Después subirá a la bicicleta, la prueba más complicada según el deportista como consecuencia de la posición que deberá adoptar y que ha trabajado en la sauna. Realizará tres ida y vuelta a un trayecto de 60 km, espera que en unas ocho horas.

Acabará por la carrera a pie, en un circuito de 7 km en el que deberá dar seis vueltas, invirtiendo unas seis horas.

Un juez internacional, el francés Thomas Mantelli, seguirá la prueba con el fin de homologarla para el Libro Guinness de los Récords.

La salida será el martes a las 04h00 locales (11h00 GMT) y el final se calcula para la medianoche (07h00 GMT del miércoles).

