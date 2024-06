La advertencia de Juan Carlos de Pablo al Gobierno sobre los resultados económicos de los primeros seis meses: “Sería imperdonable”

Escuchar

Este domingo por la noche, el economista Juan Carlos de Pablo envió un mensaje al gobierno de Javier Milei respecto de los resultados económicos obtenidos durante los primeros seis meses de gestión como consecuencia de un fuerte programa de ajuste. En ese contexto, durante su paso por Comunidad de Negocios, De Pablo hizo especial hincapié en que muchas personas “tienen que hacer muchas cosas para llegar a fin de mes” y resaltó el esfuerzo de la sociedad en este período.

“Acá hay un mensaje muy importante para el Gobierno. Y es que le dicen ‘flaco, hoy llegas a aflojar, la tasa de inflación se te va a 20 y todo el sacrificio de los primeros seis meses lo tiraste a la basura. Eso sería imperdonable”, sostuvo el economista en diálogo con el conductor José Del Rio en LN+.

A lo largo del intercambio televisivo, De Pablo se refirió también al “estilo” de Milei como líder del Ejecutivo. “Esas cosas no cambian. Muchos pretenden que Milei modifique algo. Me dicen que le diga que se calme. Sí, yo le digo. Pero los estilos no cambian”, sostuvo. Acto seguido, caracterizó al líder de La Libertad Avanza (LLA) como un mandatario “transparente” y que afirmó “no está loco”. “Cuando él habla de que va a vetar cualquier proyecto que ponga en peligro el equilibrio fiscal, es una definición. Uno tiene que escuchar. El veto es muy importante. Si el Congreso aprueba la reforma jubilatoria, él la veta pero los legisladores insisten, más adelante va a tener que decidir qué partidas va a ajustar. Y ahí la población se va a enfrentar con los legisladores por tener ‘menos de esto y de lo otro”, indicó.

El economista Juan Carlos de Pablo Santiago Filipuzzi - LA NACION

Defendió además el slogan del oficialismo “no hay plata”: “Hagamos de cuenta que el FMI le da a Milei 30 mil millones de dólares. El Presidente pasa de no tener plata a tener un poquito. De la nada aparecerían en Olivos y harían cola en la puerta gobernadores e intendentes. Entonces, la frase ‘no hay plata’ es simple. Lo tienen que creer. ¿Por qué? Porque Milei no tiene instrumentos. Hay otros economistas que dicen que Milei tenía otras diez alternativas. Están equivocados”.

Más adelante, el economista se prestó a hablar también sobre la salida del cepo. Una vez más, en disidencia con sus colegas, opinó que “no es prioritario”. “Acá hay que meterse en los pantalones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. ¿Por qué él tendría apuro en sacar el cepo? Todavía no lo entiendo. Muchos hablan de conexiones causales. Si uno saca el cepo, pasa esta cosa maravillosa. Y si no lo saca, pasa otra. Hagamos de cuenta que viene Elon Musk. Llega a la conclusión de que quiere poner una fábrica de autos. En cuatro años, los argentinos sacamos y ponemos el cepo constantemente. Este señor, que dicen que es muy inteligente, ¿me va a condicionar una inversión real a que saque el cepo? Explíquenme entonces cuál es la prioridad de sacar el cepo”, analizó.

En la misma sintonía se expresó sobre el plan de dolarización que el oficialismo pretende aplicar: “Tampoco es prioritario. Lo prioritario acá es la política económica. Vos le preguntas hoy al Presidente cuándo va a dolarizar y seguramente te diga que lo antes posible. Lo mismo ocurre cuando le preguntas cuándo va a cerrar el Banco Central. No te dice nada. Ahora tenemos un sistema bimonetario que funciona perfectamente. No hay por qué apurarse”.

Por último, consultado por José Del Rio sobre cuán optimista es de cara al futuro de la Argentina, De Pablo dijo que la situación es “dinámica”. “Esto no quiere decir que tengamos que salir a matarnos. Significa que las decisiones que se pueden tomar son solamente en base a dos o tres cositas. El Presidente hoy está agarrado al equilibrio fiscal porque no tiene otra cosa. Hay otros temas en los que hay que poner el foco. Por ejemplo, ¿sabes lo que sería preocupante? Que en el equipo económico dijera que el 4,2% de inflación es su techo. Ahí Sonamos. Como economista no tengo problema si en junio la inflación da 6%”.

