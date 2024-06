Martín Fierro a la Radio 2024: el incómodo agradecimiento de Marina Calabró y la omisión de Rolando Barbano que generó abucheos

Escuchar

La pareja compuesta por Marina Calabró y Rolando Barbano protagonizó uno de los momentos más incómodos de la entrega de los Martín Fierro a la Radio 2024. Es que ella, cuando subió a recibir su estatuilla por su trabajo como columnista de espectáculos, le dedicó su premio a su compañero, mientras que él -a su turno- ni siquiera la mencionó en su discurso de agradecimiento. De inmediato, en el gran salón de La Rural se escucharon abucheos, mientras en las redes sociales el desaire del periodista se volvió viral.

Apenas escuchó a Florencia de la V decir su nombre como la ganadora del Martín Fierro a mejor columnista de espectáculos por su labor en Lanata sin filtro, Calabró puso cara de sorpresa. Luego de abrazar y besar la nuca de su Barbano, a quien tenía sentado al lado, saludó a algunas colegas y se dispuso a agradecer el galardón. “La verdad, les juro que estaba convencida de que perdía”, arrancó. Luego mencionó a sus competidoras presentes: “Tauro, lo quiero compartir antes que nadie con vos porque sos enorme, además de ser un ejemplo para todas nosotras. Icónica, sos la mejor compañera que uno puede tener y sos una amiga hermosa que me ha bancado en las malas como nadie”, arrancó. Luego mencionó a “la talentosa Pia Shaw” y a Tamara Pettinato, el resto de las nominadas.

Verborrágica, Calabró continuó con sus compañeros de programa. “Se lo quiero dedicar a Jorge Lanata, que se está reponiendo, que me permite trabajar con libertad hace 9 temporadas en su tanque, que es Lanata sin filtro”, sostuvo, y cuando lo mencionó a Barbano, suspiró. “En lo personal, se lo quiero dedicar a mi viejo en el día del padre -perdón que esto fue competencia desleal, porque este fue Cala desde arriba-; a mi vieja, antes de que me escriba De Brito y me diga ´te olvidaste de Coca´; a Iliana, que está pendiente de esto, te quiero hermana. A veces la quisiera matar, pero en general la quiero. A Mía, que es la que más sufre mis cuatro laburos, y es la que está incondicionalmente para contenerme y sostenerme aunque la madre soy yo”, siguió, y luego de un silencio, volteó hacia su ¿novio? “ Lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos Rolando. A vos . Gracias a todos”, cerró. Mientras la cámara ponchó la risa nerviosa del periodista, Fer Dente, conductor del evento, gritó: “Guau, se picó”. “Pensábamos, se lo va a decir o no”, agregó Karina Mazzoco. “A vos, a vos”, agregó Dente, mientras Barbano movía la cabeza.

Calabró, feliz por su logro profesional GERARDO VIERCOVICH

Marina Calabró lució impecable y fue una de las más elegantes de la noche con un vestido de Camila y la marca Leona C, una diseñadora nueva cuya línea de diseños es clásica y elegante. Llevó un outfit compuesto por una falda de seda con un gran tajo y un corset de paillettes. Todo en azul noche. Completó el look con zapatos de Ricky Sarkany y un clutch y accesorios de Luna Garzón.

Un desaire que causó abucheos

Apenas unos minutos después fue Rolando Barbano quien subió al escenario a recibir su premio por su trabajo como periodista de policiales. Lo hizo junto a su hijo. “Gracias Aptra por este premio. Se lo quiero dedicar especialmente a Jorge Lanata. Estamos esperando que esté con nosotros rápido. Lo queremos, lo amamos”, arrancó, mientras las cámaras ponchaban a una orgullosa Calabró. Luego, agradeció sin dar nombres a todo el equipo de Lanata sin filtro y a las autoridades de la radio. “Este premio me hace feliz porque es un premio al periodismo de policiales y nosotros lo que hacemos es contar historias humanas”, siguió.

📻🚨 MARTÍN FIERRO DE RADIO | COLUMNISTA POLICIAL O JUDICIAL



Rolando Barbano de Radio Mitre se lleva el premio.#MFRadio #MartinFierroDeRadio2024 #AméricaTv pic.twitter.com/n4XZ7f741s — América TV (@AmericaTV) June 17, 2024

Por último, Barbano señaló la importancia de recibir el premio junto a su hijo, Rocco, a quien le dedicó el premio. “Se lo dedico a mi hija Nina, que está en casa, a mi viejo querido, que seguro me está mirando. A mi mamá, a mi hermana, a mis amigos y a la gente de la 271. Gracias Aptra”, completó. En la pantalla, la imagen de Calabró aplaudiendo hizo notar aún más la gran omisión de Barbano en su discurso, mientras que en la sala muchos decidieron abuchear la actitud del ganador y en las redes el momento incómodo se hizo viral.

