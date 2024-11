CRH construye un parque eólico para alimentar una fábrica de cemento en Rumania

Nueva york--(business wire)--nov. 1, 2024--

CRH (NYSE: CRH), proveedor líder de soluciones de materiales de construcción, ha desarrollado un nuevo parque eólico destinado a suministrar electricidad renovable a su planta de cemento de Medgidia, en Rumania. Este parque eólico, el primero de este tipo en el país que suministra energía exclusivamente a una fábrica de cemento, cubrirá una parte significativa de las necesidades anuales de energía de la planta de Medgidia. De este modo, ayudará a reducir la huella de carbono de los productos que fabrica, al tiempo que contribuye a la transición energética limpia de Rumania.

Eunice Heath, directora de Sostenibilidad de CRH, declaró: “Este es un importante proyecto de energía limpia para CRH y representa una de las muchas maneras en que estamos ayudando a crear un entorno construido más resistente y sostenible. La construcción de un parque eólico para suministrar energía a una de nuestras plantas de cemento demuestra el compromiso asumido con la descarbonización y el suministro de soluciones de materiales de construcción con menos emisiones de carbono a nuestros clientes para ayudarles a satisfacer las diferentes necesidades que impone el sector de la construcción”.

CRH invierte activamente en energía limpia para ofrecer a sus clientes productos y soluciones con menos emisiones de carbono. Al aumentar el uso de fuentes de energía renovables como la eólica y la solar en sus operaciones y generar electricidad renovable in situ, CRH avanza con fuerza hacia el cumplimiento de su objetivo, líder en el sector, de reducir las emisiones absolutas de carbono en un 30% para 2030.

El proyecto comenzó en agosto de 2023 y el parque eólico ya está plenamente operativo. Compuesto por cinco turbinas, tiene una capacidad total instalada de aproximadamente 30 MW y una producción neta anual estimada de 80 GWh. Contribuirá a reducir en 40 000 toneladas las emisiones nacionales de CO 2 relacionadas con la energía en Rumania.

