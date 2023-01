(Crónica) El Alavés sale de la crisis y adelanta al Burgos con gol de Abde

El Deportivo Alavés cortó la mala racha de resultados, cuatro derrotas seguidas, con el triunfo (1-0) este sábado ante el Burgos en la jornada 22 de LaLiga SmartBank, mientras que el Andorra recuperó también el ritmo del triunfo ante el Oviedo (3-1).

Mendizorroza acompañó a su equipo y vibró más que nunca con el tanto de Abde en el minuto 75, que terminó siendo de los tres puntos para un equipo vasco que supera al castellano en la tabla para ponerse cuarto, en busca de la zona de ascenso directo.

El Alavés tuvo paciencia para no desquiciarse con el muro de un Burgos que contó además con las paradas de Caro, muy claras en el monólogo local del primer tiempo. El segundo periodo dejó entrever la sorpresa del Burgos hasta que Abde, recién entrado, resolvió la encerrona con tres puntos para mirar a la cabeza.

Por su parte, el Andorra venció seis partidos después tras solventar con éxito su duelo ante el Real Oviedo. Los de Eder Sarabia, fieles a su estilo, dominaron el partido de principio a fin para sumar tres puntos claves para acercarse al 'playoff'. Los locales se adelantaron pronto en el marcador por medio de Albanis, que firmó su doblete antes del descanso.

Aunque los de Álvaro Cervera consiguieron recortar distancias en la segunda parte, gracias al tanto de Dani Calvo, los del Principado volvieron a golpear cumplido el tiempo de añadido, después de que Bakis mandara a guardar el definitivo 3-1.

Mientras, el Málaga salvó un punto in extremis en la visita del Tenerife a La Rosaleda. El tanto de Rubén Castro en el 86' permitió a los de Pepe Mel mantener su buena racha de resultados, tras cuatro partidos sin perder, en su escalada por salir de los puestos de descenso. Penúltimos en la tabla, el conjunto andaluz redujo a cuatro puntos la distancia con la salvación.

Los de Luis Miguel Ramis, por su parte, no pudieron hacer bueno el tanto de Shashoua en la segunda mitad, tras un encuentro igualado que no controlaron al final. El conjunto tinerfeño sumó su tercer empate consecutivo, con el que no deja de ver de cerca la zona roja.

--resultados y programa de la jornada 22.

-viernes 6.

Ponferradina - Villarreal B 2-1.

Sporting - Levante 1-1.

Leganés - Lugo 1-0.

-sábado 7.

Andorra - Real Oviedo 3-1.

Málaga - Tenerife 1-1.

Alavés - Burgos 1-0.

-domingo 8.

Granada - Cartagena 14:00.

Zaragoza - Mirandés 16:15.

Las Palmas - Racing 18:30.

Eibar - Ibiza 21:00.

-lunes 9.

Huesca - Albacete 21:00.

Europa Press