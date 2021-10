Cs pide al Gobierno que aclare por qué EEUU no invitó a España a una reunión sobre ciberseguridad

Desde el Ejecutivo inciden en que fue un primer encuentro y ya se ha expresado la voluntad de participar en sucesivos

MADRID, 15 Oct. 2021 (Europa Press) -

Ciudadanos ha pedido al Gobierno que aclare por qué Estados Unidos no invitó a España a participar en una reunión sobre ciberseguridad que se ha celebrado esta semana y en la que han participado una treintena de países, todos ellos aliados de Washington.

Los de Inés Arrimadas han presentado una pregunta en el Congreso para pedir al Gobierno que explique "a qué se debió la ausencia de España en esta cumbre internacional sobre ciberchantaje" auspiciada por el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

En este sentido, se interesan por saber si el Gobierno ha mantenido "algún tipo de conversación con su homólogo estadounidense sobre este asunto", que consideran importante toda vez que, como recuerdan, el pasado 9 de junio el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social sufrieron un ataque de 'ransomware', y si le trasladaron su "voluntad de participar en esta cumbre".

Desde la Casa Blanca se ha indicado que la reunión virtual de la Iniciativa contra los ataques Ransomware será la "primera" pero seguramente "no la última". En cuanto a los participantes, fuentes gubernamentales dejaron claro que estos no son "nuestros únicos socios valiosos" sino que confían en que en el futuro puedan sumarse otros que en esta ocasión no pudieron hacerlo.

En el evento ha participado la UE como tal, así como algunos de sus estados miembros, como Bulgaria, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumanía y Suecia, además de otros países como Australia, Canadá, Reino Unido, Israel, Japón, India, Brasil, México, Kenia o Sudáfrica, entre otros.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español se pronuncian en línea con lo explicado por Washington. Fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press apuntan a que "se trata de un primer evento" al que seguirán "otros de carácter similar". Además, subrayan que "Estados Unidos ha acogido muy positivamente la voluntad de España de participar en futuros encuentros".

Ataque de junio

Por otra parte, Cs recuerda en su pregunta el ataque sufrido en junio por el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, subrayando que hasta el 14 de septiembre había obligado al Gobierno a "hacer un desembolso de más de 2,1 millones de euros para subsanar sus consecuencias".

Así las cosas, el partido naranja pide al Gobierno que aclare si ha pagado algún rescate a los hackers, y de ser así por qué monto, y también las medidas que está tomando para recuperar los sistemas afectados por el ciberataque.