Debido a la Enorme Demanda, Velodyne Lidar LIVE! Agrega Episodios y Nuevo Presentador

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy los episodios nuevos de su serie didáctica Velodyne Lidar LIVE! y la incorporación de un segundo presentador, el experto de la industria automotriz Charlie Vogelheim, para expandir la serie con una variedad mayor de invitados especiales y formatos nuevos. La serie tendrá dos episodios por mes para satisfacer la demanda de la audiencia de explorar las distintas maneras en que las soluciones autónomas están impulsando la movilidad segura y las comunidades inteligentes.

Si desea registrarse para ver los episodios de la serie de seminarios web gratuitos Velodyne Lidar LIVE!, visite: https://velodynelidar.com/events/.

Los seminarios web de 45 minutos de duración presentan conversaciones con expertos de la industria que le están dando forma al futuro de la movilidad, que transformará vidas, comunidades e industrias. En los episodios anteriores, se han analizado las pruebas de conducción de vehículos conectados y automatizados y cómo las soluciones autónomas pueden mejorar el monitoreo del tránsito, el mapeo móvil y la manipulación de equipaje en aeropuertos. Los formatos nuevos incluyen paneles de debate para permitir que el episodio analice los temas con más profundidad.

Entre los expertos que hablarán en los próximos episodios, se encuentran los siguientes:

Charlie Vogelheim se une a Pamela Gauci, directora de Eventos y Comercialización de Velodyne, como presentador de la serie. Vogelheim tiene más de 30 años de experiencia en la industria automotriz y ha sido presentador de Motor Trend Audio, editor ejecutivo de Kelley Blue Book y vicepresidente de J.D. Power and Associates. Fue muy aclamado por su papel de moderador en la Cumbre mundial sobre seguridad 2020 ( 2020 World Safety Summit ).

“Nuestra audiencia nos contó que quiere aprender más acerca de cómo la autonomía está posibilitando el transporte seguro, sostenible y accesible y las comunidades inteligentes”, comentó Sally Frykman, directora de Comercialización de Velodyne Lidar. “Hay una gran diversidad entre las aplicaciones que se han implementado con soluciones de lidar. Velodyne Lidar LIVE! continuará mostrando las distintas soluciones autónomas que están en acción hoy y que transforman vidas de manera significativa en todo el mundo”.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Velodyne no asume responsabilidad alguna, salvo lo exigido por ley, de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o en cualquier otro respecto.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

