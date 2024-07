Dembélé despierta ante Portugal y amenaza a España

Tras unos primeros partidos tibios en Alemania-2024, el imprevisible Ousmane Dembélé lideró el viernes el desequilibrio de Francia ante Portugal, el viernes en la victoria por penales, tras terminar la prórroga 0-0, y citándose con España en semifinales de la Eurocopa.

La ineficacia ante puerta, una de las características de Dembélé, parece haberse contagiado en el resto de los atacantes de los Bleus, que han marcado tres goles en este torneo, dos de ellos en propia puerta por sus rivales y uno de penal.

Aunque el atacante del París Saint-Germain no logró marcar durante el tiempo reglamentario ni la prórroga, sí que acertó el primero de los penaltis ante Portugal, en Hamburgo.

Los Bleus no superaban una tanda desde hacía 26 años, pero esta vez se mostraron infalibles y anotaron los cinco penales.

Antes de esa pena máxima, Dembélé había liderado el desequilibrio de una defensiva Francia, que esperó encerrada en su campo a Portugal pero logró trenzar algunos contraataques, sobre todo gracias a los regates y conducciones por la banda derecha del '11'.

"Es mi cuarta competición (con Francia). Hace siete u ocho años que estoy con la selección. Tengo un poco más de experiencia, soy uno de los veteranos", declaró Dembélé, que estuvo entre 2017 y 2023 en las filas del FC Barcelona.

- "No le afecta nada" -

El principal reproche que recibe el extremo galo es su falta de eficacia ante puerta, tanto en la selección como en clubes.

Solo ha marcado cinco goles en 48 partidos con Francia.

"Me lo repiten a menudo, pero no es algo que me obsesione. Mi rol como extremo consiste en dar pases decisivos y marcar goles", además de "generar desequilibrio", añadió.

Cumplió con ese rol después de sustituir a Antoine Griezmann en el 67 y haber puesto en aprietos a la defensa portuguesa, generando múltiples ocasiones que desaprovecharon Eduardo Camavinga y, sobre todo, Kylian Mbappé, que sigue sin convencer en Alemania.

Titular en la fase de grupos, el atacante de Évreux perdió su puesto en el once en octavos y cuartos, pero esto no le afectó cuando saltó al césped en la segunda parte ante Portugal.

"A Ousmane no le afecta nada", destacó el centrocampista francés Aurélien Tchouaméni. "Es un jugador excepcional, muy importante para nuestro sistema porque crea bastantes ocasiones", añadió el jugador del Real Madrid.

- Duelo con Lamine y Nico -

Gracias a sus excelentes 50 minutos, Dembélé fue designado como el mejor jugador de ese partido.

Eso parece reabrir la puerta a su titularidad ante España.

El próximo martes, en Múnich, Dembélé coincidirá con varios de sus excompañeros con el FC Barcelona, como Ferran Torres, el jovencísimo Lamine Yamal. No estará el lesionado Pedri González.

Ese encuentro puede ser un duelo de extremos.

España cuenta con los dos volantes que han provocado sensación en el torneo: Lamine, de 16 años, y Nico Williams, de 21.

Francia confía en mejorar sus prestaciones ofensivas ante la Roja recuperando la mejor versión de Dembélé, pero especialmente la de su capitán, Mbappé, muy errático ante Portugal.

Dembélé ya demostró en abril que le motiva jugar ante sus excompañeros del Barça.

Entonces, fue decisivo marcando dos goles en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones que enfrentó los azulgranas con el PSG.

"Queremos mejorar nuestro nivel", afirmó el extremo francés, que es uno de los líderes en el vestuario de los Bleus.

