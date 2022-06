Denuncia de Chile, desestimada por la FIFA, dolió a Ecuador (FEF)

La denuncia de Chile contra Ecuador por una supuesta falsa nacionalidad del defensa tricolor Byron Castillo, desestimada este viernes por la FIFA, dolió mucho, expresó el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, sin descartar acciones legales contra la entidad chilena.

"Nos ha dolido mucho", dijo el dirigente luego de que la FIFA anunciara que decidió "cerrar el procedimiento disciplinario" que abrió hace un mes contra la FEF por la presunta falsa nacionalidad de Castillo, quien actuó en ocho cotejos de las recientes eliminatorias sudamericanas en las que la tricolor logró el cuarto y último boleto a Catar-2022.

Egas señaló, en rueda de prensa en Quito, que "así se lo ha hecho saber" a su similar de Chile, además de que "pensamos que fueron demasiado lejos con la campaña mediática".

Si la FIFA acogía la denuncia, el eliminado Chile habría tomado el lugar de Ecuador para Catar-2022.

La Federación chilena anunció que apelará el fallo de primera instancia de la FIFA.

"Vamos a esperar la fundamentación del fallo y posteriormente apelar ese fallo (...) y posteriormente hacer todos los procesos que corresponde al nivel legal y al nivel del Tribunal de Arbitraje Deportivo", dijo Pablo Milad, presidente de la entidad.

Egas no descartó emprender acciones legales contra el balompié chileno.

"Ese es un tema a analizar por parte de nuestros abogados, es un tema de abogados", anotó, enfatizando ante periodistas que "tengan la certeza de que lo hemos puesto ya en manos de ellos para que analicen todas las declaraciones, los escritos, todo lo que tenga que ver" con el organismo chileno y su abogado Eduardo Carlezzo, que llevó la demanda.

- "Nos sentimos afectados" -

Egas sostuvo que ahora "quiero dar un paso adelante, disfrutar los partidos que tenemos, de este tiempo de preparación (para el torneo catarí) sabiendo que el 21 de noviembre saltamos a la cancha a jugar nuestro cuarto Mundial".

Agregó que "dormíamos tranquilos porque sabíamos que nos defendíamos con la razón".

"Seguramente fueron algunas noches de preocupación a pesar de haber tenido la certeza de que nos defendíamos con la razón", manifestó el titular de la FEF, añadiendo que "Ecuador ha hecho una defensa y ha tenido un proceder y un comportamiento de muchísima altura en todo este proceso, de muchísimo respeto, caballerosidad, con los argumentos que nos da el tener la razón".

Remarcó que "si bien nos sentimos afectados, yo creo que nosotros tenemos que ser y debemos ser quienes mantengamos la cordura, la altura, el nivel en nuestro proceder".

Castillo forma parte de la actual plantilla ecuatoriana que cumple un ciclo de preparación para la Copa del Mundo en canchas estadounidenses, que concluirá este sábado con el partido frente a Cabo Verde en Fort Lauderdale (Florida).

Antes de la resolución de la FIFA, el entrenador de la tricolor, el argentino Gustavo Alfaro, declaró que "sí me preocupa el daño" que la denuncia chilena provocaba sobre Castillo, de 23 años, y la propia selección ecuatoriana.

"No tengo duda que va a haber justicia, pero va a haber justicia en todo aspecto, y una disculpa a mí no me alcanza", manifestó en Chicago.

Sp/cl