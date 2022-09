Directora de 'don't worry darling' descarta quiebre en el reparto

Por Crispian Balmer

VENECIA, 5 sep (Reuters) - La actriz y directora Olivia Wilde ha descartado los rumores de ruptura con Florence Pugh, la protagonista de su √ļltima pel√≠cula "Don't Worry Darling", que han opacado los preparativos de su estreno mundial en Venecia el lunes.

Pugh no acudió a la tradicional rueda de prensa previa a la proyección y, aunque está previsto que acuda a la alfombra roja con otras estrellas, como Harry Styles, más tarde, ha descartado cualquier otra publicidad del drama psicológico.

Actualmente está rodando "Dune 2" y ha culpado a su apretada agenda de trabajo de su decisión, y Wilde trató de acallar las especulaciones generalizadas sobre un quiebre entre bastidores.

"Florence es una fuerza y estamos muy agradecidos de que pueda venir esta noche a pesar de estar en la producción de Dune(...) No tengo palabras para expresar el honor de tenerla como protagonista", dijo Wilde, que también tiene un papel importante en la película.

"En cuanto a todos los interminables chismes de la prensa sensacionalista y todo el ruido que hay ahí fuera. Internet se alimenta a sí mismo. No siento la necesidad de contribuir. Siento que está suficientemente bien alimentado".

El moderador de la rueda de prensa se negó entonces a aceptar una pregunta sobre Shia LaBeouf, que en un principio formaba parte del elenco de la película para ser sustituido por Styles.

Wilde ha alimentado los rumores de que lo despidió, declarando a la revista Vanity Fair el mes pasado que no le gustaba su forma de trabajar. LaBoeuf rechazó su versión de los hechos y dio a conocer un mensaje de voz que había recibido de ella en el que le instaba a permanecer a bordo.

Dado todo el ruido fuera del escenario, no es de extra√Īar que "Don't Worry Darling" se haya convertido en una de las pel√≠culas m√°s comentadas de Venecia, a pesar de no estar en competici√≥n.

Pugh y Styles interpretan a una pareja feliz que vive en una comunidad de los a√Īos 50, en lo m√°s profundo del desierto estadounidense. Pero la calma id√≠lica se rompe cuando una de las amas de casa del vecindario desaparece y el personaje de Pugh, Alice, llega a cuestionar la realidad que la rodea.

"(La película) muestra que todas las cosas bonitas que componen nuestro mundo tienen un lado oscuro", dijo el actor Chris Pine, quien interpreta al siniestro jefe de la misteriosa y mesiánica empresa que domina la vida local.

Styles ha interrumpido brevemente una gira de 15 conciertos en Nueva York para asistir al estreno del lunes junto a Wilde, con la que se unió sentimentalmente durante el rodaje.

"Don't Worry Darling" le ofrece su primer papel protagonista. La superestrella brit√°nica reconoci√≥ que se sent√≠a m√°s a gusto en el mundo de la m√ļsica, pero dijo que estaba encantando entrar en la actuaci√≥n.

"Lo divertido es que nunca sientes que sabes lo que est√°s haciendo en ning√ļn momento. La m√ļsica la he hecho durante m√°s tiempo, as√≠ que esa sensaci√≥n es c√≥moda. Lo que me gusta de la actuaci√≥n es que siento que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo", dijo.

(Reporte de Crispian Balmer; Editado en espa√Īol por Vicente Valdivia)