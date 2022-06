Directora de Roland Garros admite que los partidos masculinos "son más atractivos"

Confrontada por primera vez a la dificultad de programar todos los partidos de un torneo de Grand Slam, la extenista y actual directora de Roland Garros Amélie Mauresmo defendió la programación de los encuentros masculinos en los mejores horarios porque "son más atractivos" para los aficionados.

"En nuestra época, como mujer y también como antigua jugadora, no me siento mal o no encuentro injusto reconocer que actualmente los partidos masculinos son más atractivos", declaró la ex número 1 mundial.

"Mi objetivo, cuando comencé a programar el día a día, era el de tratar de ver (...) cuáles eran los partidos del cuadro femenino que podrían presentarse en sesión nocturna. Ves los duelos, los partidos o las estrellas con las que nos podemos identificar en una sesión nocturna" difundida por la plataforma Amazon Prime.

"Lo admito, ha sido difícil identificar el partido de la jornada (en el cuadro femenino) más de una vez".

De las 10 sesiones nocturnas programadas en este Roland Garros (a partir de las 20h45 locales, 18h45 GMT), solo una fue con un partido femenino, el disputado por la número 1 francesa Alizé Cornet y la letona Jelena Ostapenko, ganadora en París en 2017.

"Y como solo hay un partido en sesión nocturna, es difícil elegir", añadió Mauresmo que tomó como ejemplo el US Open, donde se programan por las noches un partido masculino y otro femenino.

Estas declaraciones fueron acogidas con sorpresa e incredulidad por las protagonistas del circuito femenino WTA.

La actual N.1, la polaca Iga Swiatek declaró tras clasificarse para semifinales: "Es un poco decepcionante y sorprendente porque ella viene también del circuito femenino".

- "El tenis femenino tiene muchas ventajas", contesta Swiatek -

"Quiero que mi tenis entretenga y recuerdo que también jugamos para la gente. El tenis femenino tiene muchas ventajas. Quizás alguien diga que es impredecible y que las jugadoras no somos regulares, pero por otro lado eso puede ser más atractivo para muchas personas", defendió Swiatek.

La WTA, por su parte, destacó "el talento increíble" en el circuito femenino actual y reclamó una programación más equilibrada.

"Nuestros fans quieren disfrutar de la emoción del tenis femenino en los grandes torneos y en los horarios 'premium'", reclamó la WTA en un comunicado a la AFP.

En cualquiera de los casos, Mauresmo, que dirige el torneo parisino por primera vez, asume la programación y la falta de partidos femeninos en horario nocturno.

"No es algo de lo que arrepentirse visto los enfrentamientos que teníamos y que queríamos presentar a los espectadores que vienen con el billete para un solo partido", asume Mauresmo.

"Es una cuestión de gustos personales, de preferir el tenis femenino o masculino o disfrutarlos los dos", insistió Swiatek.

El problema no solo está en los partidos nocturnos. De los 20 partidos que han iniciado la jornada (a partir de las 11h00 locales, 09h00 GMT, cuando la afluencia de público es menor) en la Suzanne Lenglen, la segunda pista en importancia del torneo, 18 fueron femeninos.

"No conocía esa cifra. Lo miramos día a día. Es interesante saberlo y un buen elemento a tener en cuenta", concluyó Mauresmo.

