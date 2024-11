Duracell impulsará las carreras de Williams hasta 2025 y más allá

Las vegas--(business wire)--nov. 20, 2024--

Williams Racing y Duracell están encantados de anunciar una ampliación de varios años de su potente asociación en la Fórmula 1 en la víspera del Gran Premio de Las Vegas.

Duracell, un verdadero nombre familiar como fabricante de baterías líder en el mundo, fue una de las primeras marcas globales en unirse a la misión de regreso de Williams cuando unieron fuerzas con el equipo para una asociación norteamericana de cara a la temporada 2022.

Desde entonces, la alianza ha crecido hasta convertirse en una asociación mundial conocida por sus llamativas activaciones, como la incorporación de la icónica batería de cobre y negro en el airbox de Williams, apoyada por la cautivadora participación de los fans en las redes sociales, innovadoras activaciones en los puntos de venta y campañas publicitarias en televisión en varios mercados.

El airbox de Duracell continuará en 2025, cuando el FW47 sea pilotado por Alex Albon y Carlos Sainz, una de las alineaciones de pilotos más formidables de la parrilla. El logotipo de Duracell y sus colores reconocibles al instante seguirán apareciendo en las viseras de los cascos de los pilotos, y los dispositivos del equipo se beneficiarán de los ingredientes Power Boost exclusivos de Duracell.

El anuncio anuncia una nueva y emocionante era para la asociación de dos iconos impulsados por el rendimiento y la tecnología punta, unidos por la determinación de pensar de forma diferente y nunca dejar de avanzar. El anuncio se produce en vísperas del GP de Las Vegas, donde Williams convertirá los alerones DRS de las aletas traseras del FW46 de Alex Albon y Franco Colapinto en una pila Duracell y cambiará el color del botón DRS al icónico cobre, en consonancia con el patrocinio de Duracell de la zona DRS de la carrera.

Duracell también se convierte en el tercer socio a largo plazo en las últimas semanas que amplía su relación con Williams, uniéndose a Kraken y Gulf Oil International en otro voto de confianza para la transformación en curso del equipo en busca del éxito en el campeonato.

James Bower, director comercial, Williams Racing, sostuvo: “Williams se enorgullece de que Duracell impulse nuestro regreso en 2025 y más allá, mientras seguimos construyendo relaciones duraderas con marcas líderes de la industria que comparten nuestra visión y valores. La asociación ha proporcionado momentos memorables y una marca icónica que se ha convertido en una de las favoritas de los aficionados en nuestros coches, y esperamos con interés el próximo capítulo a medida que seguimos ganando impulso".

Ramón Velutini, director general de marketing, Duracell: "Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración con Williams Racing mientras continuamos apoyando su viaje para volver a lo más alto de la parrilla. Nuestra pasión compartida por el rendimiento y la búsqueda incesante de la mejora hace que Williams Racing encaje perfectamente con Duracell. Tanto Williams Racing como Duracell son 'Built Different', encarnando la creencia de que 'lo suficientemente bueno' nunca es suficiente. Estoy especialmente emocionado de que nuestra exclusiva tecnología 'Power Boost Ingredients™' alimente sus dispositivos, tanto dentro como fuera de la pista".

Acerca de Williams Racing

Durante casi 50 años, Williams Racing ha estado a la vanguardia de uno de los deportes más rápidos del planeta, siendo uno de los tres equipos más laureados de la historia que compiten en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA. Con un legado casi inigualable de ingeniería y competición con coches de F1 y épocas inolvidables que demuestran que es una fuerza a tener en cuenta, la escudería británica cuenta con 16 títulos del Campeonato del Mundo de F1 en su palmarés. Desde su fundación en 1977 por el eminente Sir Frank Williams y el pionero de la ingeniería Sir Patrick Head, el equipo ha ganado nueve Campeonatos de Constructores, en asociación con Cosworth, Honda y Renault. Su nómina de pilotos es legendaria, con sus siete trofeos del Campeonato de Pilotos levantados por auténticos iconos del deporte: Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill y Jacques Villeneuve. El equipo ya ha hecho historia y quiere volver a hacerla con la misión a largo plazo de evolucionar y volver al frente de la parrilla.

Acerca de Duracell

Fundada en la década de 1920, la marca y empresa Duracell fue adquirida por Berkshire Hathaway Inc. (NYSE-BRK.A, BRK.B) en 2016 y ha crecido hasta convertirse en líder del mercado de pilas primarias en Norteamérica. La icónica marca Duracell es conocida en todo el mundo. Sus productos sirven como corazón de dispositivos que mantienen a las personas conectadas, protegen a sus familias, las entretienen y simplifican sus estilos de vida cada vez más móviles. Berkshire Hathaway Inc. es un holding de 250.000 millones de dólares que posee filiales dedicadas a diversas actividades empresariales. Visite www.duracell.com para obtener más información; síganos en X.com/Duracell & Instagram.com/Duracell y danos un Me gusta en Facebook.com/Duracell.

