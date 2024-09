Ecuador gana 1-0 a Perú para permanecer en zona de clasificación al Mundial de 2026

Ecuador y su goleador histórico, Enner Valencia, rompieron este martes una mala racha ante Perú al vencerlo 1-0 en la altitud de Quito, en la octava fecha de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de 2026.

'Superman' Valencia hizo las paces con el balón y anotó el único tanto del encuentro disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado en el minuto 54 con un potente cabezazo, tras un centro de Alan Franco desde la derecha.

Con este triunfo, la tricolor suma 11 puntos y trepa al cuarto lugar de las posiciones, en zona de clasificación directa al Mundial. Además, es un bálsamo para Ecuador que este martes logró quitarse una espina enterrada por más de una década, en la que no pudo ganar a Perú en eliminatorias.

"Conseguimos una gran victoria contra un rival durísimo", expresó el timonel de la tricolor, el argentino Sebastián Beccacece. "Lo hicimos de una manera muy contundente".

Ecuador recibirá el próximo 10 de octubre a Paraguay en Quito, mientras que Perú, último con tres unidades, enfrentará en Lima a Uruguay, tercero con quince unidades.

- Amo y señor -

Con un 3-5-2, el combinado blanquirrojo se animó desde el arranque en su intento para lograr en la altura de Quito (2.850 metros sobre el nivel del mar) los tres puntos para salir de lo más profundo del sótano, que ocupa desde la cuarta fecha.

Pero el dueño de casa agarró los hilos desde el inicio y ejerció presión continua sobre la portería de Pedro Gallese.

El primer tiempo prácticamente se desarrolló en cancha del visitante, que pudo resistir los embates de los pupilos de Beccacece, que plantó un ofensivo 3-4-3 con el que se apropió de un 80% de las acciones.

"No creo que haya sido una buena presentación de Perú", declaró en rueda de prensa el entrenador del combinado inca, el uruguayo Jorge Fossati.

Sin embargo, manifestó que mantiene la confianza en su equipo. "Lo que me han demostrado en entrenamientos, en la convivencia, en la actitud me hace seguir creyendo mucho más allá de que los resultados no han sido lo que esperábamos", expresó.

- Primer triunfo de Beccacece -

Con una plantilla inundada de legionarios y con edad promedio de 25 años, Ecuador mostró que le falta tiempo para acoplarse a la idea de juego de Beccacece, quien hizo su estreno en la derrota 1-0 ante el flojo Brasil la semana pasada en Curitiba.

El entrenador señaló que su escuadra "va a ir conociéndose a medida que pase el tiempo" y que "hay muchas cosas que siempre se pueden mejorar, no corregir, mejorar porque nos estamos conociendo".

Estimó que "fuimos muy intensos" en los choques contra Brasil y Perú, y que "vamos de a poco, que estamos bien".

Ante Perú "sabíamos que era un partido muy apretado (...) Esto está largo y sabemos que en casa tenemos que hacernos fuertes", dijo a su vez el volante tricolor Pedro Vite (Vancouver Whitecaps, MLS), quien jugó su segundo duelo con la selección.

Perú y Ecuador jugaron el decimoséptimo cotejo entre si por eliminatorias mundialistas, que dejan para la tricolor siete triunfos, cinco empates y cinco derrotas.

AFP