Ed sheeran gana apelación sobre derechos de autor de la canción "thinking out loud"

Por Blake Brittain

1 nov (Reuters) - Ed Sheeran, su discográfica Warner Music y la editorial musical Sony Music Publishing convencieron el viernes a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos para que mantuviera la decisión de que su éxito de 2014 "Thinking out loud" no copió ilegalmente el clásico de 1973 de Marvin Gaye "Let's get it on".

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Manhattan, se mostró de acuerdo con la desestimación por parte de un juez de primera instancia de una demanda de Structured Asset Sales (SAS), propietaria de los derechos de la canción de Gaye que anteriormente pertenecían al coautor Ed Townsend.

El propietario de SAS, el banquero de inversiones David Pullman, y uno de sus abogados no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Un abogado y portavoces de Sheeran y los otros acusados no respondieron tampoco a pedidos similares.

Sheeran ya ganó en mayo de 2023 otra demanda de derechos de autor presentada por los herederos de Townsend, que poseen una parte de su participación en "Let's get it on", en un mediático juicio con jurado.

SAS demandó a Sheeran en 2018, pero el juez de distrito Louis Stanton desestimó el caso tras el veredicto en la querella presentada por los herederos, al considerar que los elementos musicales supuestamente plagiados son demasiado comunes como para merecer protección de derechos de autor.

La corte de apelaciones se mostró de acuerdo, afirmando que proteger los elementos podría ahogar la creatividad, y que las canciones de Sheeran y Gaye no son lo bastante parecidas como para que la de Sheeran infringiera los derechos de autor de SAS.

También rechazó el argumento de que Stanton debería haber revisado la grabación real de Gaye, que según Pullman incluye elementos clave que Sheeran copió, en lugar de centrarse en las partituras de la canción depositadas en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos.

SAS ha presentado otra demanda contra Sheeran basada en sus derechos sobre la grabación de Gaye. Ese caso está actualmente en suspenso. (Reporte de Blake Brittain en Washington y Jonathan Stempel en Nueva York; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters