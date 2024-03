MADRID, 9 Mar. 2024 (Europa Press) -

El Ejército de EEUU ha anunciado este sábado el derribo de 15 aviones no tripulados que la insurgencia hutí de Yemen ha lanzado como parte de un "ataque a gran escala" contra la navegación en el mar Rojo.

El incidente ocurrió entre las 04.00 y las 06.30 de la mañana, cuando buques y aviones de la Armada de EEUU, junto con varios buques y aviones de la Armada de la coalición internacional contra los insurgentes "derribaron 15 vehículos aéreos no tripulados", sin dar más detalles.

Poco después, el portavoz de las fuerzas hutíes, el general Yahya Sari, anunció en su cuenta de la red social X, antes Twitter, dos "operaciones cualitativas" con 37 drones lanzados a "varios buques de guerra estadounidenses en el mar Rojo y el golfo de Adén".

El ataque hutí ha venido precedido de 24 horas de nuevas hostilidades, según el Mando Central estadounidense (CENTCOM), comenzando por un asalto internacional lanzado "aproximadamente a las 09.50 horas (hora de Saná) del viernes contra dos misiles antibuque montados en camiones de dos terroristas hutíes respaldados por Irán en áreas de Yemen controladas por los hutíes".

Después, sobre las 15.55 horas del mismo viernes, también hora de la capital yemení, el CENTCOM indicó que las milicias hutíes dispararon "dos misiles balísticos antibuque desde Yemen hacia el Golfo de Adén contra el 'M/V Propel Fortune', un buque operado y con bandera de Singapur".

No obstante, ha explicado el Mando Central, "los misiles no han impactado el buque" y "no se han reportado heridos ni daños" en un ataque confirmado también por el portavoz hutí.

"Estas acciones se toman para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras para la Marina de EEUU y los buques mercantes", ha denunciado el CENTCOM al final de su publicación.

Los rebeldes yemeníes acusaron el jueves a Estados Unidos y Reino Unido de la "militarización" del mar Rojo y reiteraron que mantendrán sus ataques contra buques israelíes o con relación con Israel hasta que llegue a su fin la ofensiva contra Gaza, lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la citada ofensiva, al tiempo que han amenazado con atacar buques estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos contra Yemen.