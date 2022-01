EEUU autorizó una ayuda adicional de 176 millones de euros a Ucrania antes de las conversaciones con Rusia

El Gobierno de Estados Unidos autorizó de forma discreta a finales de diciembre, semanas antes de comenzar las conversaciones con Rusia, una ayuda adicional de 200 millones de dólares --176 millones de euros-- a Ucrania para reforzar sus capacidades de defensa ante la alarma causada por el incremento de tropas rusas en la frontera ucraniana.

Este paquete de asistencia militar, que fue entregado en las últimas semanas del año, llevaba un equipamiento formado por armas, municiones, radios seguras, equipo médico, repuestos y otros enseres, y fue autorizado pocas semanas antes de que Estados Unidos y Rusia comenzaran las conversaciones de esta semana.

La Administración Biden notificó al Congreso sobre esta autorización a principios de mes, aunque muchos funcionarios se enteraron a través de canales "clasificados", según ha reconocido a CNN un funcionario del Departamento de Estado.

"No voy a entrar en cada tramo y actualización de la asistencia de seguridad. El punto es: hemos brindado más asistencia de seguridad a Ucrania en el último año que en cualquier otro momento desde 2014. Esas entregas están en curso, tan recientemente como en el últimas semanas, y hay más programados para las próximas", ha dicho.

Por otro lado, los republicanos de la Cámara de Representantes han presentado este lunes un proyecto de ley relacionado con Ucrania que, de ser aprobado, impulsaría las capacidades de defensa de Kiev y rechazaría algunas de las demandas de Rusia.

"Esta legislación rechaza firmemente este patrón de debilidad que ha envalentonado peligrosamente a Putin al proporcionar de inmediato a Ucrania el apoyo que necesita para garantizar que el Kremlin entienda que una nueva invasión de Ucrania tendría un coste terrible", ha dicho el republicano por Texas, Michael McCaul, según recoge el diario 'Politico'.

El proyecto de ley, llamado Ley de Garantía de la Autonomía Ucraniana mediante el Reforzamiento de su Defensa, o Ley GUARD, busca reafirmar la declaración de la OTAN de 2008, que apoya a Ucrania y Georgia para que se conviertan en miembros de la alianza. También rechaza la propuesta de Rusia de que ninguna de las partes lance misiles terrestres de alcance intermedio en Europa, según recoge 'The Hill'.

"El presidente Biden no está armando adecuadamente a Ucrania ni disuadiendo la acumulación militar de Rusia. Hoy me sumé a mis colegas de la Cámara para reafirmar nuestro compromiso con Ucrania. Estados Unidos ya no puede permitirse ser débil en el escenario internacional", ha dicho el congresista republicano por Ohio, Mike Turner en su perfil oficial de Twitter.