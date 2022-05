EEUU: Gobierno libera 45.000 millones para internet nacional

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Joe Biden está dando los primeros pasos para liberar 45.000 millones de dólares para garantizar que todos los habitantes de Estados Unidos tengan acceso a internet de alta velocidad para el 2028, e invitó a los gobernadores y otros dirigentes el viernes a iniciar el proceso de solicitudes.

La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, va a supervisar la distribución y dijo que el acceso universal a la internet de banda ancha sería equivalente a la electrificación de las áreas rurales del país en la década de 1930, un reconocimiento de que la internet es un servicio necesario para que los residentes del país funcionen en la economía actual.

“Más de 30 millones de estadounidenses no tienen internet”, dijo Raimondo. “Y en esta era, sin internet de alta velocidad, no puedes estudiar, no puedes ir al médico, no puedes hacer cosas sencillas. Piense cuántas veces al día usted busca algo en la internet”.

Los fondos son parte de los 65.000 millones para banda ancha en el paquete de infraestructura de 1 trillón de dólares que el presidente Biden firmó en noviembre. Ese paquete es una medida aprobada por ambos partidos en el Congreso que el mandatario demócrata trata de destacar ante los votantes de cara a las elecciones intermedias, aunque no está claro cuánto va a resonar el mensaje cuando gran parte del país está concentrado en la elevada inflación, las diferencias culturales y la identidad política.

El expresidente Donald Trump ha desestimado los gastos en infraestructura como algo “falso”, aunque el gasto en banda ancha fue una de sus propias prioridades.

En 2020, su Departamento de Agricultura dijo que había invertido 744 millones de dólares en conectividad rural con el internet, una suma que fue significativa, pero insuficiente.

Raimondo viaja a Durhan, Carolina del Norte, donde anunciará que los gobernadores pueden enviar sus cartas de intención para recibir el dinero para banda ancha, que proviene de tres programas por un total de 45.000 millones. Cada estado recibiría 5 millones de dólares para consultar con sus residentes y redactar su plan.

El departamento de Comercio reconoce que las necesidades varían de un estado a otro. El dinero se puede usar para colocar cables de fibra óptica, construir ejes de Wi-Fi o incluso reducir las tarifas mensuales en sitios en los que el precio es el obstáculo principal.