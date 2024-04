Egipto envía una delegación a israel para mantener conversaciones sobre los rehenes de gaza

JERUSALÉN, 26 abr (Reuters) - Una delegación egipcia se reunió el viernes con responsables israelíes, en busca de una forma de reanudar las conversaciones para poner fin a la guerra en Gaza y devolver a los rehenes israelíes restantes, según un alto cargo con acceso a la información sobre las reuniones. El alto cargo, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Israel no tenía nuevas propuestas que hacer, aunque estaba dispuesto a considerar una tregua limitada en la que 33 rehenes serían liberados, en lugar de los 40 discutidos previamente. "No hay conversaciones actuales sobre rehenes entre Israel y Hamás, ni hay una nueva oferta israelí en ese sentido", dijo el alto cargo. "Lo que hay es un intento de Egipto de reiniciar las conversaciones con una propuesta egipcia que implicaría la liberación de 33 rehenes: mujeres, ancianos y enfermos". Según informan medios de comunicación israelíes, los servicios de inteligencia israelíes creen que quedan 33 rehenes mujeres, ancianos y enfermos con vida en Gaza, de un total de 133 que siguen retenidos por Hamás y otros grupos armados palestinos. No se ha decidido cuánto durará la tregua, pero si se acuerda un intercambio, la pausa en los combates será "definitivamente inferior a seis semanas", dijo el alto cargo. La visita de la delegación egipcia se produjo después de que medios de comunicación israelíes informaran de una visita a El Cairo el jueves del jefe del ejército israelí, el teniente general Herzi Halevi, y de Ronen Bar, jefe del Shin Bet, el servicio de inteligencia nacional de Israel. Egipto, preocupado por una posible afluencia de refugiados palestinos de Gaza si la guerra continúa con la largamente prometida ofensiva israelí en la ciudad meridional de Ráfah, ha asumido un papel cada vez más activo en las negociaciones. "Los egipcios están tomando realmente las riendas en este asunto. Egipto quiere ver avances, entre otras cosas porque está preocupado por una posible operación en Ráfah", explicó el alto cargo. Según dicha fuente, Qatar, el principal intermediario anterior, había quedado cada vez más excluido tras no responder a las exigencias israelíes de expulsar a los dirigentes de Hamás de su territorio o frenar sus finanzas. "Qatar sigue participando, pero en menor medida", afirmó el alto cargo. "Está claro para todos que no cumplieron, ni siquiera cuando se trató de expulsar a Hamás o incluso de cerrar sus cuentas bancarias". La visita de la delegación egipcia se produce un día después de que Estados Unidos y otros 17 países hicieran un llamamiento a Hamás para que liberara a todos sus rehenes como vía para poner fin a la crisis de Gaza. (Información de Dan Williams; redactado por James Mackenzie; editado por Mark Heinrich; editado en español por Javi West Larrañaga)

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project