El 20% de los jugadores de Xbox Cloud Gaming solo usa controles táctiles

Los controles táctiles son una de las principales funciones solicitadas por los jugadores de Xbox Cloud Gaming y el 20 por ciento de los usuarios solamente juega a los títulos de la nube mediante esta opción, sin botones físicos.

Así lo ha desvelado Microsoft, que ha experimentado un aumento del uso de videojuegos en los que se implementan los controles táctiles en todos los géneros que ofrece la plataforma, según ha indicado en un comunicado.

"Debido a esto, es importante para nosotros que los juegos táctiles que lanzamos sean relevantes y, lo más importante, que funcionen bien con los controles táctiles", ha indicado en este escrito, donde ha añadido que la interacción con los controles táctiles es mayor en títulos que se juegan de forma individual.

Entre algunos de los más de 100 títulos presentes en la nube de Xbox se encuentran DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age-Definitive Edition, Hades, Minecraft Dungeons, New Super Lucky's Tale, Scarlet Nexus y Yakuza: Like a Dragon. Según Microsoft, el 30 por ciento de los usuarios de estos videojuegos utilizan de forma exclusiva los controles táctiles.

Para implementar la función táctil no es necesario hacer cambios de código para los juegos. Solo es necesario el llamado Kit de adaptación táctil (TAK, por sus siglas en inglés), que utilizan desarrolladores y diseñadores para crear una interfaz de usuario superpuesta que proporciona controles táctiles.

Esta superposición es un archivo JSON (JavaScript Object Notation) que le indica al sistema cuáles son los controles táctiles que deben mostrarse en la pantalla y cómo se asignan a un mando de videojuegos o 'gamepad'.