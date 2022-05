El Alavés renuncia a una "taquilla extraordinaria" ante el Cádiz y explica que actúa como "otros clubes"

El Deportivo Alavés ha explicado este miércoles los motivos que han llevado a elevar el precio de sus entradas para el partido del próximo domingo frente al Cádiz, vital para los andaluces que se juegan la permanencia en la Liga Santander, al asegurar que es una cuestión de "seguridad" entre aficionados.

El club vitoriano recordó -en primer lugar- que ha enviado al Cádiz "un total de 387 entradas a 30 euros, más 125 de cortesía sin coste, para atender a las peticiones de su afición". "Esta cantidad y a este precio es el mismo que se ofrece a la mayoría de clubes que han visitado Mendizorrotza", apunta el Alavés.

"El Deportivo Alavés renuncia a hacer cualquier tipo de taquilla extraordinaria con el último partido de su equipo en Primera para respetar la sensibilidad de nuestra afición en un momento tan delicado como es el descenso. Por eso, ha eliminado la venta por internet de las entradas y ha establecido, como han hecho otros clubes en situaciones parecidas, precios disuasorios", argumenta el club babazorro.

"El objetivo [con precios entre 120 y 150 euros] no es otro que evitar la mezcla de la tristeza de la afición local con la tensión, y alegría en caso de permanencia, de la afición visitante. El Deportivo Alavés no tiene nada en contra de la afición del Cádiz, más bien al contrario, como entendimos hace una semana que el Levante no tenía nada en contra de nuestra afición cuando tomó medidas similares a las que nosotros implantamos. Es una simple cuestión de sensibilidad y de seguridad", finaliza el comunicado.