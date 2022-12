El brasileño Endrick se incorporará al Real Madrid en julio de 2024

El delantero brasileño de la Sociedade Esportiva Palmeiras Endrick Felipe Moreira de Sousa, de 16 años, se incorporará al Real Madrid en julio de 2024, "cuando alcance la mayoría de edad", después de que ambos clubes y la familia del jugador hayan alcanzado un acuerdo, según un comunicado de la entidad madridista.

"El Real Madrid CF, la Sociedade Esportiva Palmeiras, Endrick y su familia han llegado a un acuerdo por el que el jugador podrá incorporarse al Real Madrid cuando alcance la mayoría de edad en julio de 2024", anunció el equipo.

El joven brasileño acumula 21 partidos, 12 goles y 1 asistencia en 2022, y es internacional Sub-17 con la 'Canarinha', con la que ha disputado cuatro partidos, convirtiendo cinco tantos. El delantero, formado en las categorías inferiores del Palmeiras, continuará en el once veces campeón de Brasil hasta julio de 2024, cuando se incorpore a la disciplina blanca. "El jugador se desplazará a Madrid en los próximos días para visitar las instalaciones de nuestro club", agregó el Real Madrid.

"Hasta que me incorpore al Real Madrid, seguiré dedicándome como siempre me he dedicado a poder ofrecerle al Palmeiras aún más goles, más victorias, más títulos y aún más alegría para nuestra afición", expresó el jugador en declaraciones compartidas por el club brasileño en sus redes sociales.

Endrick agradeció al Palmeiras brindarle "todo lo necesario" para llegar a ser lo que es hoy. "Ayudándome a alcanzar mis sueños y respetando mis deseos y los de mi familia", concluyó.

Por su parte, la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, confesó que esta operación ha sido "la mayor negociación en la historia del fútbol brasileño", aunque el club no dio a conocer las cifras del fichaje. "La propuesta del Real Madrid es compatible con el enorme talento de Endrick y se corresponde con los objetivos deportivos y económicos que nos hemos marcado desde el inicio de las negociaciones", aplaudió.

