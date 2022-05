El calor solar parece contribuir a las tormentas de polvo en Marte

Un desequilibrio estacional en la cantidad de energía solar absorbida y liberada por Marte es una causa probable de las tormentas de polvo que han intrigado a los observadores durante mucho tiempo.

El desequilibrio extremo de Marte en el presupuesto energético (un término que se refiere a la medida de la energía solar que un planeta toma del sol y luego libera como calor) ha sido documentado por científicos de la Universidad de Houston en un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"Uno de nuestros hallazgos más interesantes es que el exceso de energía (más energía absorbida que emitida) podría ser uno de los mecanismos generadores de las tormentas de polvo de Marte. Comprender cómo funciona esto en Marte podría proporcionar pistas sobre los roles que asume el presupuesto de energía de la Tierra. el desarrollo de tormentas severas, incluidos huracanes, en nuestro propio planeta", dijo en un comunicado Ellen Creecy, estudiante doctoral en la Universidad de Hosuton y coautora de la investigación.

Una atmósfera delgada y una órbita muy elíptica hacen que Marte sea especialmente susceptible a las grandes diferencias de temperatura. Absorbe cantidades extremas de calor solar cuando oscila más cerca del sol en sus estaciones de perihelio (primavera y verano para el hemisferio sur de Marte), que es la misma parte extrema de la órbita cuando aparecen sus tormentas de polvo.

A medida que su órbita aleja a Marte del sol, el planeta absorbe menos energía solar. Este mismo fenómeno también ocurre en la Tierra, pero los investigadores descubrieron que es especialmente extremo en Marte.

En la Tierra, los desequilibrios energ√©ticos se pueden medir seg√ļn la estaci√≥n y el a√Īo, y juegan un papel fundamental en nuestro calentamiento global y cambio clim√°tico. En un proyecto separado, Creecy y sus colegas est√°n examinando si el desequilibrio energ√©tico en Marte tambi√©n existe en escalas de tiempo m√°s largas, y si es as√≠, cu√°les ser√≠an las implicaciones en el cambio clim√°tico del planeta.

"Marte no es un planeta que tenga ning√ļn tipo de mecanismo real de almacenamiento de energ√≠a, como los que tenemos en la Tierra. Nuestros grandes oc√©anos, por ejemplo, ayudan a equilibrar el sistema clim√°tico", dijo Creecy.

Sin embargo, Marte muestra signos de que los oc√©anos, lagos y r√≠os alguna vez fueron abundantes. ¬ŅEntonces qu√© pas√≥? Los hechos no est√°n resueltos en cuanto a por qu√© o cu√°ndo el planeta se sec√≥ en un globo caliente y polvoriento con abundancia de √≥xido de hierro, √≥xido, en realidad, cuyo color rojizo inspir√≥ a los observadores de hace siglos a llamarlo el Planeta Rojo.

"Marte ten√≠a oc√©anos y lagos en el pasado, pero luego experiment√≥ el calentamiento global y el cambio clim√°tico. De alguna manera, Marte perdi√≥ sus oc√©anos y lagos. Sabemos que el cambio clim√°tico est√° ocurriendo en la Tierra ahora. Entonces, ¬Ņqu√© nos deparan las lecciones de la experiencia de Marte? para el futuro de la Tierra?", se pregunta Liming Li, profesor de F√≠sica en Houston y mimebro del equipo investigador.

Creecy y sus colegas llegaron a sus conclusiones al comparar cuatro a√Īos de datos (esos son a√Īos marcianos, aproximadamente equivalentes a ocho a√Īos terrestres) de las √≥rbitas y temperaturas de Marte con las condiciones documentadas por las misiones de la NASA.