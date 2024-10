El ejército israelí dice que el ataque en beirut no tenía como objetivo un hospital

JERUSALÉN, 22 oct (Reuters) - Aviones israelíes alcanzaron un objetivo de Hezbolá cerca del Hospital Universitario Rafik Hariri de Beirut a última hora del lunes, pero no apuntaron al centro sanitario y éste no se vio afectado por el ataque, informó el martes el ejército israelí.

Durante una rueda de prensa celebrada el martes, el director del hospital, Jihad Saadeh, dijo que el principal centro médico gubernamental de Beirut sufrió daños debido a un ataque israelí en las inmediaciones.

"Ayer sufrimos un ataque. No sabemos si iba dirigido o no, pero Israel no tiene líneas rojas", declaró Saadeh.

Según afirmó, los escombros, probablemente de munición pesada, dañaron los paneles solares y la fachada del hospital y destrozaron sus ventanas.

Aunque no hubo víctimas entre el personal, se estaban realizando esfuerzos para rescatar a las personas que se encontraban frente al hospital.

"No evacuaremos el hospital tras los ataques contra hospitales de Dahieh; somos el único que queda", declaró Saadeh.

Dahieh es un distrito de los suburbios del sur de Beirut, dominados por Hezbolá, que ha sufrido repetidos ataques aéreos israelíes contra la poderosa milicia respaldada por Irán.

(Reporte de James Mackenzie, Nayera Abdallah y Tala Ramadan; editado en español por Carlos Serrano)

