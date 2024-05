El Empire State Building se asocia con Outward Bound para realizar por primera vez un descenso en rapel completo con fines benéficos

Nueva york--(business wire)--may. 7, 2024--

El Empire State Building (ESB) acogió a 20 valientes partidarios de Outward Bound, junto con el participante Jared Leto, en un histórico descenso en rapel por la fachada sur del edificio, en colaboración con Outward Bound para recaudar fondos transformadores para la organización benéfica en todo el mundo. Las donaciones totales de los participantes superaron los $3 millones para Outward Bound, que marcarán una profunda diferencia en los itinerarios educativos de los jóvenes de todo el mundo.

"El Empire State Building es el anfitrión perfecto para ampliar la misión benéfica de Outward Bound a través de este rapel histórico, y reafirma el estatus del Empire State Building como símbolo de esperanza, fuerza y resistencia", dijo Tony Malkin, presidente y consejero delegado de Empire State Realty Trust. "Mi mujer y yo decidimos unirnos al Big Rappel en beneficio de una gran causa, y yo pude contemplar las increíbles vistas desde los tres niveles de nuestro Observatorio y las pocas oportunidades de alquiler de oficinas que quedan en el Empire State Building durante el descenso".

Leto inició el Big Rappel, que abarcó casi 900 pies desde la emblemática aguja del edificio hasta la planta 30. Leto subió al "edificio más famoso del mundo" en noviembre de 2023.

Esta mañana, el Empire State Building acogió una ceremonia de iluminación con Su Alteza Real la Princesa Beatriz, fideicomisaria de Outward Bound en el Reino Unido, que accionó el famoso interruptor. Esta noche, al atardecer, el Empire State Building brillará en azul, rosa, verde y blanco en honor a Outward Bound y su importante labor con los jóvenes y el Big Rappel en el Empire State Building. Envíe el mensaje CONNECT al 274-16 para recibir información en tiempo real sobre las luces de la torre del Empire State Building.

"En nombre de Outward Bound, gracias al Empire State Building por acoger un acto tan inspirador. Sacar a los jóvenes de su zona de confort y ayudarlos a conseguir algo que nunca creyeron posible es la esencia de Outward Bound. Estoy muy contenta de ofrecer mi apoyo como fideicomisaria y gran admiradora de Outward Bound Trust y de todo lo que representan: estos participantes son realmente una inspiración", dijo Su Alteza Real la Princesa Beatriz.

Outward Bound es una red educativa y benéfica mundial cuya misión es cambiar la vida de los jóvenes a través del desafío, el aprendizaje y la aventura. Cuatro organizaciones de Outward Bound, que incluyen Outward Bound International, The Outward Bound Trust, Outward Bound USA y NYC Outward Bound Schools, se unieron para crear este evento único en la vida.

“Outward Bound lleva 85 años apoyando a los jóvenes para que se esfuercen y se desafíen a sí mismos, y los participantes en el Big Rappel muestran ese apetito por la aventura en abundancia", declaró Martin Davidson, director general de The Outward Bound Trust UK. “En el Reino Unido, The Trust inspira cada año a miles de jóvenes para que consigan algo que nunca creyeron posible, sacándolos de los entornos urbanos marginales y llevándolos a nuestros parques nacionales, donde experimentan lo extraordinario y aprenden de lo que son realmente capaces".

El Observatorio del Empire State Building ha sido objeto recientemente de una remodelación de $165 millones que incluye la adición de una entrada exclusiva para visitantes, un museo envolvente con nueve galerías, nuevos uniformes a medida para los anfitriones del Observatorio y un nuevo Observatorio en la planta 102 con unas vistas incomparables. Durante dos años consecutivos, los viajeros de Tripadvisor votaron a la nueva Experiencia del Observatorio como la atracción número uno de Estados Unidos.

