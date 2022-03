El equipo de una cadena rusa abandona el país por "motivos de seguridad" tras el bloqueo de su emisión

Tikhon Dzyadko, editor jefe del canal de televisión Dozhd, ha anunciado este miércoles que él y parte de su equipo editorial saldrán de Rusia "por motivos de seguridad", después de que la emisión, así como sus plataformas digitales y redes sociales, fueran bloqueadas por difundir "noticias falsas" durante su cobertura de la guerra de Ucrania.

"He tomado la decisión de irme de Rusia por un tiempo. Varios miembros del personal editorial han tomado una decisión similar. Después del bloqueo ilegal de la página web de Dozhd, de sus cuentas en varias redes sociales, y las amenazas contra algunos de los trabajadores, es obvio que nuestra seguridad está amenazada", ha escrito Dzyadko en su canal de Telegram, informa la agencia Interfax.

Dzyadko ha señalado que por el momento no tienen previsto seguir transmitir desde otros países, aunque seguirán trabajando para apelar todas la decisiones de las autoridades. "Nuestros periodistas no violaron las leyes de Rusia y por tanto no hay motivos para el bloqueo", ha remarcado.

La cadena, también conocida como Rain TV, está incluida en la lista del Ministerio de Justicia de Rusia de medios con participación de agentes extranjeros. Fue sancionada este martes junto a la emisora radiofónica Ekho Moskvy al considerar que habrían difundido "desinformación" y contenido "extremista" en la cobertura del conflicto con Ucrania.

Mientras tanto, en Europa también se ha ordenado el bloqueo de los principales medios de comunicación en el exterior, como la agencia Sputnik o la cadena de televisión Russia Today, al considerar que estarían llevando realizando "propaganda" del Kremlin.